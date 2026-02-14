Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая - 14.02.2026
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая
2026-02-14T21:53+0300
2026-02-14T21:53+0300
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что на данный момент не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая. "Так что в какой-то момент мы действительно ожидаем, что Россия и Китай будут делать что-то вокруг Гренландии, но мы пока этого не видим", - сказала она на Мюнхенской конференции. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
21:53 14.02.2026
 
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая

Датский премьер Фредериксен не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая

МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что на данный момент не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая.
"Так что в какой-то момент мы действительно ожидаем, что Россия и Китай будут делать что-то вокруг Гренландии, но мы пока этого не видим", - сказала она на Мюнхенской конференции.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии
18:29
 
