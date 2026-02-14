Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая

https://1prime.ru/20260214/grenlandiya-867483031.html
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что на данный момент не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая. "Так что в какой-то момент мы действительно ожидаем, что Россия и Китай будут делать что-то вокруг Гренландии, но мы пока этого не видим", - сказала она на Мюнхенской конференции. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
