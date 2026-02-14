https://1prime.ru/20260214/habarovsk-867467011.html

Семьям выдали ключи от 153 квартир в Хабаровске и Анадыре

2026-02-14T03:47+0300

2026-02-14T03:47+0300

2026-02-14T04:51+0300

недвижимость

бизнес

россия

рф

хабаровск

дальний восток

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ключи от 153 квартир получили ещё несколько семей в Хабаровске и Анадыре при участии ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Ещё 153 квартиры заселены на Дальнем Востоке по программе "Доступное арендное жильё в ДФО и АЗ РФ", оператором которой выступает ДОМ.РФ. Всего нанимателям уже передано 3188 квартир в 9 регионах. В Анадыре (Чукотский автономный округ) ключи от квартир в присутствии главы региона Владислава Кузнецова получили 40 семей. Им предоставлено арендное жильё в доме, входящем в состав ЖК "Ягодный-2". В Хабаровске заселено 113 квартир в ЖК "Северный парк", - говорится в сообщении. Арендный дом в Хабаровске возведен на участке, который застройщик получил по итогам одного из первых аукционов ДОМ.РФ на комплексное развитие территории (КРТ). Торги состоялись в конце 2021 года. В рамках проекта на площади 66,9 гектаров планируется построить более 600 тысяч квадратных метров жилья. "Мы выполняем задачу, поставленную главой государства, по обеспечению молодых специалистов и востребованных кадров жильём с льготной арендой. Наниматели оплачивают около четверти рыночной стоимости, остальные расходы субсидирует государство. Эта программа позволяет помочь тем, кто уже живёт и работает на Дальнем Востоке, а также привлечь сюда дополнительных специалистов, а, значит, поможет развиваться экономике макрорегиона и улучшит жизнь людей", - отметил Трутнев. В Хабаровске размер ежемесячной арендной платы за квартиру площадью 20 квадратных метров составит 4,6 тысячи рублей, за квартиру площадью 83 квадратных метра - 19,5 тысячи рублей. Объект стал третьим арендным домом, возведенным в крае в рамках программы. Всего в регионе по этой программе планируется передать в аренду 2388 новых квартир. "Наша задача при реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке - предлагать комплексные решения, которые позволяют не только обеспечить людей квадратными метрами, но и сформировать комфортную городскую среду в новых микрорайонах. ДОМ.РФ предлагает для этого широкий спектр инструментов, востребованных рынком и поддержанных государством", - подчеркнул заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. По его словам, проект в Хабаровске является примером такой работы, так как в нём применяются проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ и механизм инфраструктурных облигаций, позволивший построить тепломагистраль ТМ-35, которая в перспективе обеспечит теплоснабжением 30 тысяч семей в трёх строящихся микрорайонах. В Анадыре сдан второй арендный дом на Чукотке. Ежемесячная плата за аренду квартиры площадью 36,5 квадратных метров с учетом бюджетных субсидий составит 12,1 тысяч рублей, площадью 59,4 квадратных метров - 19,9 тысяч рублей. Всего в округе будет передано нанимателям 366 арендных квартир. "Арендные дома - это решение главного вопроса для тех, кто хочет работать и жить на Чукотке. Такая программа даёт возможность специалистам не просто приехать, а остаться здесь, растить детей, строить будущее", - заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. ДОМ.РФ выступает оператором программы строительства доступного арендного жилья в регионах ДФО и Арктике, на которую Правительство РФ выделило 87 миллиардов рублей. В рамках программы уже профинансировано строительство около 11,4 тысяч квартир во всех 11 регионах Дальнего Востока, а также начато строительство первого дома в Мурманской области. Благодаря особым условиям финансирования и бюджетным субсидиям ежемесячная ставка аренды составляет около четверти от среднерыночного уровня.

2026

