Эксперт рассказал, когда спрос на икру в России достигает максимума - 14.02.2026
Эксперт рассказал, когда спрос на икру в России достигает максимума
Эксперт рассказал, когда спрос на икру в России достигает максимума - 14.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда спрос на икру в России достигает максимума
Красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений, 2026 год - не станет... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T09:04+0300
2026-02-14T09:04+0300
бизнес
россия
общество
варпэ
икра
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862043947_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_8a0b5cac9d18c23bd2940031fac31b03.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений, 2026 год - не станет исключением, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Красная и черная икра - это деликатес, а деликатес ждут на праздники. Для россиян, в зависимости от уровня дохода, эти виды икры являются основным атрибутом праздничного стола. Именно поэтому пиковые продажи этих видов рыбопродукции всегда приходятся на Новый год и Масленицу, 23 февраля и 8 марта. 2026 год не будет исключением", - сказал Зверев. Он отметил, что запасов икры достаточно для покрытия потребительского спроса к предстоящей Масленице, а цены стабильны. Почти 80% онлайн-покупок икры на Масленицу в прошлом году пришлись на белую икру - обобщенной категории, в которую входят икры мойвы, сельди, минтая, трески и щуки. На красную икру приходится 19,6% масленичных продаж, а на черную - порядка 1%, отметили в ассоциации со ссылкой на данные сервиса доставки "Купер". При этом число доставленных год назад на Масленицу покупателям банок черной икры в день почти вдвое превышало среднемесячные показатели. За черной следует красная икра, число покупок которой увеличилось в полтора раза, замыкает тройку белая икра с приростом продаж на треть. По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется из года в год в зависимости от вылова, но усредненно - в коридоре 17-20 тысяч тонн. Большую часть занимает лососевая икра.
бизнес, россия, общество , варпэ, икра
Бизнес, РОССИЯ, Общество , ВАРПЭ, икра
09:04 14.02.2026
 
Эксперт рассказал, когда спрос на икру в России достигает максимума

Глава ВАРПЭ Зверев: спрос россиян на красную и черную икру достигает пика на праздники

© РИА Новости . Евгений Биятов
Красная икра
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений, 2026 год - не станет исключением, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Красная и черная икра - это деликатес, а деликатес ждут на праздники. Для россиян, в зависимости от уровня дохода, эти виды икры являются основным атрибутом праздничного стола. Именно поэтому пиковые продажи этих видов рыбопродукции всегда приходятся на Новый год и Масленицу, 23 февраля и 8 марта. 2026 год не будет исключением", - сказал Зверев.
Он отметил, что запасов икры достаточно для покрытия потребительского спроса к предстоящей Масленице, а цены стабильны.
Почти 80% онлайн-покупок икры на Масленицу в прошлом году пришлись на белую икру - обобщенной категории, в которую входят икры мойвы, сельди, минтая, трески и щуки. На красную икру приходится 19,6% масленичных продаж, а на черную - порядка 1%, отметили в ассоциации со ссылкой на данные сервиса доставки "Купер".
При этом число доставленных год назад на Масленицу покупателям банок черной икры в день почти вдвое превышало среднемесячные показатели. За черной следует красная икра, число покупок которой увеличилось в полтора раза, замыкает тройку белая икра с приростом продаж на треть.
По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется из года в год в зависимости от вылова, но усредненно - в коридоре 17-20 тысяч тонн. Большую часть занимает лососевая икра.
