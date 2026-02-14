https://1prime.ru/20260214/iran-867479604.html
Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе
Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе - 14.02.2026, ПРАЙМ
Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе
Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T17:26+0300
2026-02-14T17:26+0300
2026-02-14T17:26+0300
политика
мировая экономика
сша
иран
оман
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 14 фев - ПРАЙМ. Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. "Группа переговорщиков (17 февраля - ред.) будет такой же, как в Омане", - сказал агентству источник.
https://1prime.ru/20260214/ssha-867466666.html
сша
иран
оман
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, иран, оман, стив уиткофф, джаред кушнер
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, ОМАН, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе
РИА Новости: делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе