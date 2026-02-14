https://1prime.ru/20260214/iran-867479604.html

Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе

Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе - 14.02.2026, ПРАЙМ

Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе

Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T17:26+0300

2026-02-14T17:26+0300

2026-02-14T17:26+0300

политика

мировая экономика

сша

иран

оман

стив уиткофф

джаред кушнер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

ТЕГЕРАН, 14 фев - ПРАЙМ. Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. "Группа переговорщиков (17 февраля - ред.) будет такой же, как в Омане", - сказал агентству источник.

https://1prime.ru/20260214/ssha-867466666.html

сша

иран

оман

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, оман, стив уиткофф, джаред кушнер