Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе - 14.02.2026
Делегация Ирана поедет на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе
2026-02-14T17:26+0300
2026-02-14T17:26+0300
ТЕГЕРАН, 14 фев - ПРАЙМ. Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. "Группа переговорщиков (17 февраля - ред.) будет такой же, как в Омане", - сказал агентству источник.
17:26 14.02.2026
 
ТЕГЕРАН, 14 фев - ПРАЙМ. Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве.
"Группа переговорщиков (17 февраля - ред.) будет такой же, как в Омане", - сказал агентству источник.
