"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии
Обновленный российский истребитель Су-57 имеет значительные преимущества перед западными конкурентами, сообщает Military Watch Magazine. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:09+0300
2026-02-14T23:09+0300
2026-02-14T23:09+0300
в мире
ростех
минобороны рф
f-35 lightning ii
f-22
россия
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Обновленный российский истребитель Су-57 имеет значительные преимущества перед западными конкурентами, сообщает Military Watch Magazine."Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 <…>. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 <…>. Уровень маневренности российского истребителя существенно опережает маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.Авторы также подчеркивают, что Су-57 прошел более масштабные испытания в сложной обстановке по сравнению с другими самолетами своего поколения, включая участие в боевых операциях.Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооруженияСу-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
