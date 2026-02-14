https://1prime.ru/20260214/istrebitel-867485425.html

"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии

"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии - 14.02.2026, ПРАЙМ

"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии

Обновленный российский истребитель Су-57 имеет значительные преимущества перед западными конкурентами, сообщает Military Watch Magazine. | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T23:09+0300

2026-02-14T23:09+0300

2026-02-14T23:09+0300

в мире

ростех

минобороны рф

f-35 lightning ii

f-22

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867316003_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_94c612d14292facbdb10d3830ff3d81a.jpg

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Обновленный российский истребитель Су-57 имеет значительные преимущества перед западными конкурентами, сообщает Military Watch Magazine."Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 <…>. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 <…>. Уровень маневренности российского истребителя существенно опережает маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.Авторы также подчеркивают, что Су-57 прошел более масштабные испытания в сложной обстановке по сравнению с другими самолетами своего поколения, включая участие в боевых операциях.Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооруженияСу-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.

https://1prime.ru/20260214/ukraina-867485256.html

https://1prime.ru/20260214/orban-867485116.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, ростех, минобороны рф, f-35 lightning ii, f-22, россия