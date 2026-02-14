Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии - 14.02.2026
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии
Обновленный российский истребитель Су-57 имеет значительные преимущества перед западными конкурентами, сообщает Military Watch Magazine. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:09+0300
2026-02-14T23:09+0300
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Обновленный российский истребитель Су-57 имеет значительные преимущества перед западными конкурентами, сообщает Military Watch Magazine."Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 &lt;…&gt;. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 &lt;…&gt;. Уровень маневренности российского истребителя существенно опережает маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.Авторы также подчеркивают, что Су-57 прошел более масштабные испытания в сложной обстановке по сравнению с другими самолетами своего поколения, включая участие в боевых операциях.Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооруженияСу-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
в мире, ростех, минобороны рф, f-35 lightning ii, f-22, россия
В мире, Ростех, Минобороны РФ, F-35 Lightning II, F-22, РОССИЯ
23:09 14.02.2026
 
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии

MWM: модернизированный Су-57 превосходит западные аналоги

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК | Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Истребитель Су-57Э. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Обновленный российский истребитель Су-57 имеет значительные преимущества перед западными конкурентами, сообщает Military Watch Magazine.
"Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 <…>. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 <…>. Уровень маневренности российского истребителя существенно опережает маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.
Авторы также подчеркивают, что Су-57 прошел более масштабные испытания в сложной обстановке по сравнению с другими самолетами своего поколения, включая участие в боевых операциях.
Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения
Су-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
В миреРостехМинобороны РФF-35 Lightning IIF-22РОССИЯ
 
 
