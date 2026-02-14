Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии появится департамент госинформации с разведывательными функциями
В Японии появится департамент госинформации с разведывательными функциями
2026-02-14T07:00+0300
2026-02-14T07:00+0300
ТОКИО, 14 фев - ПРАЙМ. Департамент госинформации с разведывательными функциями появится в Японии уже летом, следом за ним до конца года будет разработана стратегия государственной информации, сообщил телеканал NHK. Стратегия станет первым в Японии документом, определяющим деятельность по сбору и анализу информации. Сейчас сбором и анализом сведений, затрагивающих правопорядок и государственную безопасность, занимаются отдел изучения информации при правительстве и полиция, в связи с чем в управлении системой возникают накладки. Сначала в парламент будет представлен законопроект о создании департамента государственной информации. Ведомство будет учреждено летом, сразу после принятия законопроекта. После этого начнется разработка стратегии государственной безопасности, которую планируется завершить до конца года. Сразу после победы Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента премьер-министр Японии Санаэ Такаити, глава партии, на первой же пресс-конференции объявила о намерении укрепить разведывательные функции государства путем создания департамента государственной информации. На пресс-конференции в конце недели генеральный секретарь правительства Минору Кихара сказал, что по вопросу о стратегии государственной информации еще ничего не определено.
В Японии появится департамент госинформации с разведывательными функциями

ТОКИО, 14 фев - ПРАЙМ. Департамент госинформации с разведывательными функциями появится в Японии уже летом, следом за ним до конца года будет разработана стратегия государственной информации, сообщил телеканал NHK.
Стратегия станет первым в Японии документом, определяющим деятельность по сбору и анализу информации. Сейчас сбором и анализом сведений, затрагивающих правопорядок и государственную безопасность, занимаются отдел изучения информации при правительстве и полиция, в связи с чем в управлении системой возникают накладки.
Сначала в парламент будет представлен законопроект о создании департамента государственной информации. Ведомство будет учреждено летом, сразу после принятия законопроекта. После этого начнется разработка стратегии государственной безопасности, которую планируется завершить до конца года.
Сразу после победы Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента премьер-министр Японии Санаэ Такаити, глава партии, на первой же пресс-конференции объявила о намерении укрепить разведывательные функции государства путем создания департамента государственной информации. На пресс-конференции в конце недели генеральный секретарь правительства Минору Кихара сказал, что по вопросу о стратегии государственной информации еще ничего не определено.
 
