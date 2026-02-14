Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цифровая платформа "Авито" проверила профиль продавца капибар в московском регионе, на которого жаловались покупатели за обман, и заблокировала его, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее сообщалось о том, что один из продавцов на "Авито" в московском регионе предлагал купить капибар со всеми документами, включая чипы. Однако в отзывах покупатели пожаловались, что заплатили за перевозку экзотического животного, но продавец пропал. "Профиль продавца, на которого пожаловался покупатель в отзыве, был заблокирован после проверки", - сказано в сообщении. Сейчас в Москве и Московской области на платформе осталось только три предложения о покупке экзотического животного - за него просят от 1,2 до 2 миллионов рублей.
19:08 14.02.2026
 
Платформа "Авито" заблокировала недобросовестного продавца капибар в Москве

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Офис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цифровая платформа "Авито" проверила профиль продавца капибар в московском регионе, на которого жаловались покупатели за обман, и заблокировала его, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось о том, что один из продавцов на "Авито" в московском регионе предлагал купить капибар со всеми документами, включая чипы. Однако в отзывах покупатели пожаловались, что заплатили за перевозку экзотического животного, но продавец пропал.
"Профиль продавца, на которого пожаловался покупатель в отзыве, был заблокирован после проверки", - сказано в сообщении.
Сейчас в Москве и Московской области на платформе осталось только три предложения о покупке экзотического животного - за него просят от 1,2 до 2 миллионов рублей.
