https://1prime.ru/20260214/katolikos-867480038.html

Прокуратура Армении запретила католикосу Гарегину II выезжать из страны

Прокуратура Армении запретила католикосу Гарегину II выезжать из страны - 14.02.2026, ПРАЙМ

Прокуратура Армении запретила католикосу Гарегину II выезжать из страны

Прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян Гарегина II, ему запрещен выезд из страны, заявил адвокат Ара... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T17:55+0300

2026-02-14T17:55+0300

2026-02-14T17:55+0300

происшествия

общество

армения

https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg

ЕРЕВАН, 14 фев - ПРАЙМ. Прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян Гарегина II, ему запрещен выезд из страны, заявил адвокат Ара Зограбян. "Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура Армении возбудила уголовное преследование в отношении католикоса всех армян по обвинению в воспрепятствованию исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном (лишенным сана бывшим епископом - ред.). Выезд Святейшего Патриарха из Армении был запрещен, что является попыткой сорвать епископский собор, который должен состояться в Австрии", - заявил Зограбян. Он назвал это "исторически позорным шагом" со стороны властей.

https://1prime.ru/20260213/shoygu-867443719.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , армения