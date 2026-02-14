https://1prime.ru/20260214/katolikos-867480038.html
14.02.2026
Прокуратура Армении запретила католикосу Гарегину II выезжать из страны
ЕРЕВАН, 14 фев - ПРАЙМ. Прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян Гарегина II, ему запрещен выезд из страны, заявил адвокат Ара Зограбян. "Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура Армении возбудила уголовное преследование в отношении католикоса всех армян по обвинению в воспрепятствованию исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном (лишенным сана бывшим епископом - ред.). Выезд Святейшего Патриарха из Армении был запрещен, что является попыткой сорвать епископский собор, который должен состояться в Австрии", - заявил Зограбян. Он назвал это "исторически позорным шагом" со стороны властей.
