Из данных Росстата стало известно, где в России самый дешевый кефир - 14.02.2026
Из данных Росстата стало известно, где в России самый дешевый кефир
Из данных Росстата стало известно, где в России самый дешевый кефир - 14.02.2026, ПРАЙМ
Из данных Росстата стало известно, где в России самый дешевый кефир
Дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области - чуть меньше 90 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T16:12+0300
2026-02-14T16:12+0300
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области - чуть меньше 90 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость кефира на ежемесячной и еженедельной основе. Средняя цена по России в январе составила 113 рублей за килограмм. Наиболее низкая средняя стоимость кефира в начале года была в Вологодской области - 89 рублей, немного дороже он обходился в Удмуртии (90 рублей) и Кировской области (92 рубля). Ниже 100 рублей кефир также был в Рязанской, Псковской, Калининградской, Омской, Белгородской и Ярославской областях, а также в Мордовии и Адыгее. Самый дорогой кефир при этом на Камчатке (334 рубля), Чукотке (329 рублей) и в Магаданской области (240 рублей).
16:12 14.02.2026
 
Из данных Росстата стало известно, где в России самый дешевый кефир

РИА Новости: дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области

© РИА Новости . Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Линия производства молочной продукции. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области - чуть меньше 90 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость кефира на ежемесячной и еженедельной основе. Средняя цена по России в январе составила 113 рублей за килограмм.
Наиболее низкая средняя стоимость кефира в начале года была в Вологодской области - 89 рублей, немного дороже он обходился в Удмуртии (90 рублей) и Кировской области (92 рубля).
Ниже 100 рублей кефир также был в Рязанской, Псковской, Калининградской, Омской, Белгородской и Ярославской областях, а также в Мордовии и Адыгее.
Самый дорогой кефир при этом на Камчатке (334 рубля), Чукотке (329 рублей) и в Магаданской области (240 рублей).
