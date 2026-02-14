https://1prime.ru/20260214/kitay-867474957.html
Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран
2026-02-14T11:06+0300
2026-02-14T11:06+0300
2026-02-14T11:06+0300
ПЕКИН, 14 фев - ПРАЙМ. Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 14 февраля Си Цзиньпин направил поздравительное послание по случаю 39-го саммита Африканского союза. "С 1 мая 2026 года Китай в полной мере введет нулевые пошлины в отношении 53 африканских стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения", - приводит текст послания Центральное телевидение Китая.По словам Си Цзиньпина, данная мера откроет новые возможности для развития Африки. Глава КНР подчеркнул, что Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с африканскими странами.
