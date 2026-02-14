https://1prime.ru/20260214/kitay-867474957.html

Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран

Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран - 14.02.2026, ПРАЙМ

Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран

Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T11:06+0300

2026-02-14T11:06+0300

2026-02-14T11:06+0300

экономика

мировая экономика

китай

африка

пекин

си цзиньпин

африканский союз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

ПЕКИН, 14 фев - ПРАЙМ. Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 14 февраля Си Цзиньпин направил поздравительное послание по случаю 39-го саммита Африканского союза. "С 1 мая 2026 года Китай в полной мере введет нулевые пошлины в отношении 53 африканских стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения", - приводит текст послания Центральное телевидение Китая.По словам Си Цзиньпина, данная мера откроет новые возможности для развития Африки. Глава КНР подчеркнул, что Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с африканскими странами.

китай

африка

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, африка, пекин, си цзиньпин, африканский союз