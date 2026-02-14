Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран - 14.02.2026
https://1prime.ru/20260214/kitay-867474957.html
Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран
Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран - 14.02.2026, ПРАЙМ
Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран
Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T11:06+0300
2026-02-14T11:06+0300
экономика
мировая экономика
китай
африка
пекин
си цзиньпин
африканский союз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
ПЕКИН, 14 фев - ПРАЙМ. Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 14 февраля Си Цзиньпин направил поздравительное послание по случаю 39-го саммита Африканского союза. &quot;С 1 мая 2026 года Китай в полной мере введет нулевые пошлины в отношении 53 африканских стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения&quot;, - приводит текст послания Центральное телевидение Китая.По словам Си Цзиньпина, данная мера откроет новые возможности для развития Африки. Глава КНР подчеркнул, что Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с африканскими странами.
мировая экономика, китай, африка, пекин, си цзиньпин, африканский союз
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, АФРИКА, Пекин, Си Цзиньпин, Африканский союз
11:06 14.02.2026
 
Китай введет нулевые пошлины на товары африканских стран

Си Цзиньпин: Китай с 1 мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ПЕКИН, 14 фев - ПРАЙМ. Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
14 февраля Си Цзиньпин направил поздравительное послание по случаю 39-го саммита Африканского союза.

"С 1 мая 2026 года Китай в полной мере введет нулевые пошлины в отношении 53 африканских стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения", - приводит текст послания Центральное телевидение Китая.

По словам Си Цзиньпина, данная мера откроет новые возможности для развития Африки. Глава КНР подчеркнул, что Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с африканскими странами.
 
