В "Яндексе" рассказали о росте продаж умных колонок в России

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российский рынок электроники в прошлом году просел на 15-20%, однако отдельные его сегменты выросли - например, продажи умных колонок увеличились на 12%, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин. "В 2025 году рынок электроники находился под очень серьезным давлением. В разных категориях была разная динамика, но в целом электроника просела процентов на 15-20. Однако отдельные сегменты электроники чувствовали себя лучше рынка. Мы яркий пример такого сегмента – умные колонки приросли на 12% год к году", - сказал Еремин. Сегмент умных устройств и по итогам 2026 года будет чувствовать себя лучше рынка, прогнозирует эксперт. Этому способствуют тренды потребления - такие девайсы становятся массовыми. "Колонки будут появляться в каждом доме. Яндекс Станция с Алисой становится базовым элементом бытовой электроники, как, например, микроволновка", - добавил Еремин. Внедрение искусственного интеллекта в устройства также станет одним из факторов роста рынка. Новые технологии расширяют возможности привычных устройств, и колонки будут продолжать становиться умнее, отметил эксперт.
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российский рынок электроники в прошлом году просел на 15-20%, однако отдельные его сегменты выросли - например, продажи умных колонок увеличились на 12%, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин.
"В 2025 году рынок электроники находился под очень серьезным давлением. В разных категориях была разная динамика, но в целом электроника просела процентов на 15-20. Однако отдельные сегменты электроники чувствовали себя лучше рынка. Мы яркий пример такого сегмента – умные колонки приросли на 12% год к году", - сказал Еремин.
Сегмент умных устройств и по итогам 2026 года будет чувствовать себя лучше рынка, прогнозирует эксперт. Этому способствуют тренды потребления - такие девайсы становятся массовыми. "Колонки будут появляться в каждом доме. Яндекс Станция с Алисой становится базовым элементом бытовой электроники, как, например, микроволновка", - добавил Еремин.
Внедрение искусственного интеллекта в устройства также станет одним из факторов роста рынка. Новые технологии расширяют возможности привычных устройств, и колонки будут продолжать становиться умнее, отметил эксперт.
