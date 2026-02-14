https://1prime.ru/20260214/kompanii-867467199.html
Несколько российских компаний занимаются майнингом биткоина в Эфиопии
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Несколько российских компаний занимаются майнингом биткоина в Эфиопии, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
"У нас в стране есть российские компании, которые занимаются майнингом биткоина", - сказал он в беседе с агентством.
По словам посла, российских предпринимателей привлекает в Эфиопии недорогая гидроэнергия и электричество.
"Но мы бы хотели видеть больше компаний из России, которые занимаются не только майнингом биткоина и добычей, но и строительством, производством", - добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте 18 февраля на сайте ria.ru в 9:00 мск
