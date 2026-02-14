https://1prime.ru/20260214/kosmos-867468610.html

"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды"

"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды" - 14.02.2026

"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды"

14.02.2026

2026-02-14T05:59+0300

2026-02-14T05:59+0300

2026-02-14T05:59+0300

технологии

общество

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Исследовательская группа из Колумбийского университета пролила свет на тайну исчезновения звезды-сверхгиганта M31-2014-DS1 в галактике Андромеды, произошедшего в 2010 году, как сообщается в журнале Science. "Мы интерпретируем M31-2014-DS1 как неудачную сверхновую, в которой большая часть звездной оболочки отпала, образовав черную дыру", — пояснили ученые.Исследователи заявили, что это открытие помогает пролить свет на ранее неразрешенные вопросы об исчезнувшей звезде. "Мы считаем эти наблюдения, а также наблюдения предыдущего события в NGC 6946 (Галактики Андромеды. — Прим. ред.) за доказательство того, что неудавшиеся сверхновые образуют черные дыры звездной массы", — заявили исследователи.По словам научного сотрудника Колумбийского университета Кишалая Де, раскрытие тайны звезды стало открытием всей его жизни."Это открытие всей моей жизни", — написал он.Звезда M31-2014-DS1 является сверхгигантским объектом в галактике Андромеды. В январе газета Guardian, ссылаясь на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из инициаторов проекта Серу Маркофф, сообщила, что учёные проекта Event Horizon Telescope (EHT, "Телескоп горизонта событий") планируют в марте-апреле запечатлеть первое в истории видео черной дыры. Для съемки они выбрали объект, сравнимый по размеру с Солнечной системой и обладающий массой в шесть миллиардов масс Солнца.

2026

Новости

технологии, общество