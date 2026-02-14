Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды" - 14.02.2026
"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды"
"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды" - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды"
Исследовательская группа из Колумбийского университета пролила свет на тайну исчезновения звезды-сверхгиганта M31-2014-DS1 в галактике Андромеды, произошедшего... | 14.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Исследовательская группа из Колумбийского университета пролила свет на тайну исчезновения звезды-сверхгиганта M31-2014-DS1 в галактике Андромеды, произошедшего в 2010 году, как сообщается в журнале Science. "Мы интерпретируем M31-2014-DS1 как неудачную сверхновую, в которой большая часть звездной оболочки отпала, образовав черную дыру", — пояснили ученые.Исследователи заявили, что это открытие помогает пролить свет на ранее неразрешенные вопросы об исчезнувшей звезде. "Мы считаем эти наблюдения, а также наблюдения предыдущего события в NGC 6946 (Галактики Андромеды. — Прим. ред.) за доказательство того, что неудавшиеся сверхновые образуют черные дыры звездной массы", — заявили исследователи.По словам научного сотрудника Колумбийского университета Кишалая Де, раскрытие тайны звезды стало открытием всей его жизни."Это открытие всей моей жизни", — написал он.Звезда M31-2014-DS1 является сверхгигантским объектом в галактике Андромеды. В январе газета Guardian, ссылаясь на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из инициаторов проекта Серу Маркофф, сообщила, что учёные проекта Event Horizon Telescope (EHT, "Телескоп горизонта событий") планируют в марте-апреле запечатлеть первое в истории видео черной дыры. Для съемки они выбрали объект, сравнимый по размеру с Солнечной системой и обладающий массой в шесть миллиардов масс Солнца.
05:59 14.02.2026
 
"Открытие всей жизни": ученые выяснили тайну "похищенной звезды"

Science: исчезновение звезды M31-2014-DS1 связано с появлением черной дыры

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Исследовательская группа из Колумбийского университета пролила свет на тайну исчезновения звезды-сверхгиганта M31-2014-DS1 в галактике Андромеды, произошедшего в 2010 году, как сообщается в журнале Science.
"Мы интерпретируем M31-2014-DS1 как неудачную сверхновую, в которой большая часть звездной оболочки отпала, образовав черную дыру", — пояснили ученые.
Исследователи заявили, что это открытие помогает пролить свет на ранее неразрешенные вопросы об исчезнувшей звезде.
"Мы считаем эти наблюдения, а также наблюдения предыдущего события в NGC 6946 (Галактики Андромеды. — Прим. ред.) за доказательство того, что неудавшиеся сверхновые образуют черные дыры звездной массы", — заявили исследователи.
По словам научного сотрудника Колумбийского университета Кишалая Де, раскрытие тайны звезды стало открытием всей его жизни.
"Это открытие всей моей жизни", — написал он.
Звезда M31-2014-DS1 является сверхгигантским объектом в галактике Андромеды.
В январе газета Guardian, ссылаясь на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из инициаторов проекта Серу Маркофф, сообщила, что учёные проекта Event Horizon Telescope (EHT, "Телескоп горизонта событий") планируют в марте-апреле запечатлеть первое в истории видео черной дыры. Для съемки они выбрали объект, сравнимый по размеру с Солнечной системой и обладающий массой в шесть миллиардов масс Солнца.
