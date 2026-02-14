https://1prime.ru/20260214/kuba-867475631.html

На автозаправках на Кубе возникли огромные очереди из-за нехватки топлива

2026-02-14T12:06+0300

энергетика

бизнес

мировая экономика

куба

сша

рф

МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Огромные очереди собрались на автозаправках на Кубе, так как местные жители пытаются запастись горючим впрок, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий. "В данный момент еще какие-то остатки топлива есть, но очереди на заправках огромные, все хотят закупиться впрок, потому что неизвестно, когда оно появится снова", - рассказал он. Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.

куба

сша

рф

2026

Новости

