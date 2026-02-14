Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На автозаправках на Кубе возникли огромные очереди из-за нехватки топлива - 14.02.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
На автозаправках на Кубе возникли огромные очереди из-за нехватки топлива
На автозаправках на Кубе возникли огромные очереди из-за нехватки топлива - 14.02.2026, ПРАЙМ
На автозаправках на Кубе возникли огромные очереди из-за нехватки топлива
Огромные очереди собрались на автозаправках на Кубе, так как местные жители пытаются запастись горючим впрок, сообщил РИА Новости руководитель принимающего... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T12:06+0300
2026-02-14T12:06+0300
энергетика
бизнес
мировая экономика
куба
сша
рф
МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Огромные очереди собрались на автозаправках на Кубе, так как местные жители пытаются запастись горючим впрок, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий. "В данный момент еще какие-то остатки топлива есть, но очереди на заправках огромные, все хотят закупиться впрок, потому что неизвестно, когда оно появится снова", - рассказал он. Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
куба
сша
рф
бизнес, мировая экономика, куба, сша, рф
Энергетика, Бизнес, Мировая экономика, КУБА, США, РФ
12:06 14.02.2026
 
На автозаправках на Кубе возникли огромные очереди из-за нехватки топлива

Карпецкий: кубинцы собрались на заправках, пытаясь закупиться бензином впрок

© РИА Новости . Фото Эдуарда ПесоваГавана, Куба
Гавана, Куба - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Гавана, Куба. Архивное фото
© РИА Новости . Фото Эдуарда Песова
МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Огромные очереди собрались на автозаправках на Кубе, так как местные жители пытаются запастись горючим впрок, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
"В данный момент еще какие-то остатки топлива есть, но очереди на заправках огромные, все хотят закупиться впрок, потому что неизвестно, когда оно появится снова", - рассказал он.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Добыча нефти
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку
12 февраля, 16:25
 
ЭнергетикаБизнесМировая экономикаКУБАСШАРФ
 
 
