Куба переживет туристический кризис за счет господдержки, считает эксперт
Куба переживет туристический кризис за счет господдержки, считает эксперт
2026-02-14T16:27+0300
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Кубинская туристическая отрасль сможет пережить кризис благодаря централизованной государственной системе управления и поддержке со стороны государства, заявила РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина. Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда. По ее словам, все отели и туроператоры на острове являются государственными, что снижает риск банкротств даже при временной работе в убыток. "Кубинская экономика достаточно стрессоустойчивая. Все отели государственные, они не могут разориться, если само государство этого не захочет. Даже если отель работает в минус, он будет на плаву", - отметила она. Эксперт добавила, что в случае падения спроса часть объектов могут временно закрыть, сохранив работу наиболее востребованных отелей, как это уже происходило в период пандемии. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
