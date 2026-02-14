https://1prime.ru/20260214/kurorty-867474813.html
Эксперт рассказала о российских курортах с форматом all inclusive
Эксперт рассказала о российских курортах с форматом all inclusive - 14.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о российских курортах с форматом all inclusive
Формат all inclusive существует в России и актуален для курортных отелей в Сочи, Геленджике и Анапе, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T10:36+0300
2026-02-14T10:36+0300
2026-02-14T10:36+0300
бизнес
туризм
россия
сочи
геленджик
анапа
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0e/867474660_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_97b9b766d446a584b274ad5cf3e0579d.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Формат all inclusive существует в России и актуален для курортных отелей в Сочи, Геленджике и Анапе, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова. "Данный формат актуален для курортных отелей... Он есть в Сочи, в Геленджике, широко представлен в Анапе", - поделилась она. По ее словам, формат является сезонным продуктом и актуален с мая по сентябрь. Большакова объяснила, что формат "все включено" был очень распространен в Турции. Однако с 2025 года количество отелей, которые предоставляют данный тариф "Full board", сокращается. Это экономически не выгодно, прокомментировала она.
сочи
геленджик
анапа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0e/867474660_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_379240bd492cddf03845f46ee2ac43b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, сочи, геленджик, анапа
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, СОЧИ, Геленджик, АНАПА
Эксперт рассказала о российских курортах с форматом all inclusive
Большакова: формат all inclusive актуален для курортных отелей в Сочи, Геленджике, Анапе