Эксперт рассказала о российских курортах с форматом all inclusive
2026-02-14T10:36+0300
2026-02-14T10:36+0300
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Формат all inclusive существует в России и актуален для курортных отелей в Сочи, Геленджике и Анапе, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова. "Данный формат актуален для курортных отелей... Он есть в Сочи, в Геленджике, широко представлен в Анапе", - поделилась она. По ее словам, формат является сезонным продуктом и актуален с мая по сентябрь. Большакова объяснила, что формат "все включено" был очень распространен в Турции. Однако с 2025 года количество отелей, которые предоставляют данный тариф "Full board", сокращается. Это экономически не выгодно, прокомментировала она.
