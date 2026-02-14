https://1prime.ru/20260214/marketpleys-867481733.html
Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля
Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля - 14.02.2026, ПРАЙМ
Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля
Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T20:12+0300
2026-02-14T20:12+0300
2026-02-14T20:12+0300
мошенничество
бизнес
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83768/65/837686507_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_37d2eb6b53a6d21492bb5d479253afc0.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости. Предупреждение о подобных схемах присылает своим клиентам один из крупных российских банков. "Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260214/moshenniki-867468444.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83768/65/837686507_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_412848b1ab9f97b17cb064a9c5b924e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, банки
Мошенничество, Бизнес, Финансы, Банки
Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля
Россиян предупредили о мошенничестве с подарками от маркетплейсов к 23 февраля
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости.
Предупреждение о подобных схемах присылает своим клиентам один из крупных российских банков.
"Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали", - говорится в сообщении.
Мошенники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей