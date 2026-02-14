https://1prime.ru/20260214/marketpleys-867481733.html

Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля

2026-02-14T20:12+0300

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости. Предупреждение о подобных схемах присылает своим клиентам один из крупных российских банков. "Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали", - говорится в сообщении.

