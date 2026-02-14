Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля - 14.02.2026
Мошенничество
Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля
Банки предупредили о мошенничестве с товарами на маркетплейсах к 23 февраля
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости. Предупреждение о подобных схемах присылает своим клиентам один из крупных российских банков. "Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали", - говорится в сообщении.
2026
Новости
20:12 14.02.2026
 
Склад Ozon
Склад Ozon
Склад Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости.
Предупреждение о подобных схемах присылает своим клиентам один из крупных российских банков.
"Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали", - говорится в сообщении.
