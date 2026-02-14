Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты - 14.02.2026
На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты
На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты - 14.02.2026, ПРАЙМ
На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты
Новые автомобильные маршруты появились на национальном туристическом портале "Путешествуем.рф", всего их насчитывается 125, сообщили журналистам в секретариате... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T13:41+0300
2026-02-14T13:41+0300
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Новые автомобильные маршруты появились на национальном туристическом портале "Путешествуем.рф", всего их насчитывается 125, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Три автомаршрута являются региональными, а один - межрегиональным – по Нижегородской и Свердловской областям, Поволжью и Еврейской автономной области. "На нем (портале "Путешествуем.рф" - ред.) размещена полезная информация для туристов, в том числе автомаршруты, которые развиваются по концепции, утвержденной правительством России. Их уже представлено 125. Теперь любители путешествовать на машине могут выбрать готовые маршруты по 67 регионам страны", – приводятся слова Чернышенко в сообщении. В аппарате вице-премьера отметили, что общая протяженность верифицированных маршрутов составляет более 43 тысяч километров, а готовые идеи для автопутешествий охватывают более 1,5 тысячи объектов, которые могут заинтересовать туристов: музеи, храмы, заповедники, промышленные предприятия. На маршрутах работает свыше тысячи объектов дорожного сервиса и порядка 370 многофункциональных зон.
13:41 14.02.2026
 
На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Новые автомобильные маршруты появились на национальном туристическом портале "Путешествуем.рф", всего их насчитывается 125, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Три автомаршрута являются региональными, а один - межрегиональным – по Нижегородской и Свердловской областям, Поволжью и Еврейской автономной области.
"На нем (портале "Путешествуем.рф" - ред.) размещена полезная информация для туристов, в том числе автомаршруты, которые развиваются по концепции, утвержденной правительством России. Их уже представлено 125. Теперь любители путешествовать на машине могут выбрать готовые маршруты по 67 регионам страны", – приводятся слова Чернышенко в сообщении.
В аппарате вице-премьера отметили, что общая протяженность верифицированных маршрутов составляет более 43 тысяч километров, а готовые идеи для автопутешествий охватывают более 1,5 тысячи объектов, которые могут заинтересовать туристов: музеи, храмы, заповедники, промышленные предприятия. На маршрутах работает свыше тысячи объектов дорожного сервиса и порядка 370 многофункциональных зон.
