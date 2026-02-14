https://1prime.ru/20260214/marshruty-867477164.html

На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты

На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты - 14.02.2026, ПРАЙМ

На портале "Путешествуем.рф" появились новые автомобильные маршруты

Новые автомобильные маршруты появились на национальном туристическом портале "Путешествуем.рф", всего их насчитывается 125, сообщили журналистам в секретариате... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T13:41+0300

2026-02-14T13:41+0300

2026-02-14T13:41+0300

бизнес

россия

свердловская область

дмитрий чернышенко

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860110639_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_909b750dff85e5001b648d803fa19391.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Новые автомобильные маршруты появились на национальном туристическом портале "Путешествуем.рф", всего их насчитывается 125, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Три автомаршрута являются региональными, а один - межрегиональным – по Нижегородской и Свердловской областям, Поволжью и Еврейской автономной области. "На нем (портале "Путешествуем.рф" - ред.) размещена полезная информация для туристов, в том числе автомаршруты, которые развиваются по концепции, утвержденной правительством России. Их уже представлено 125. Теперь любители путешествовать на машине могут выбрать готовые маршруты по 67 регионам страны", – приводятся слова Чернышенко в сообщении. В аппарате вице-премьера отметили, что общая протяженность верифицированных маршрутов составляет более 43 тысяч километров, а готовые идеи для автопутешествий охватывают более 1,5 тысячи объектов, которые могут заинтересовать туристов: музеи, храмы, заповедники, промышленные предприятия. На маршрутах работает свыше тысячи объектов дорожного сервиса и порядка 370 многофункциональных зон.

https://1prime.ru/20260202/rossiyane-867117024.html

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, свердловская область, дмитрий чернышенко, туризм