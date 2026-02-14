Медицина вместо IT: кто готов к битве за деньги инвесторов

МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. 2025 год продемонстрировал охлаждение интереса российских розничных инвесторов к рискованным активам: индекс IPO Московской биржи по итогам 2025 упал на 18,1%. Среди топ-10 самых подешевевших по итогам года акций преобладают компании ИТ-сектора. Это говорит о снижении интереса инвесторов к инновационным секторам, построенным преимущественно на обещаниях будущего роста и переходе в "надежные гавани", такие как медицина. Спрос на медицинские услуги, как известно, сохраняется даже в периоды экономической турбулентности. А уход западных игроков и тренд на импортозамещение открывают возможности для масштабирования отечественных сетей и фармпроизводителей.Подтверждением интереса к листингу в медицинском секторе служит отчет аналитиков А-Клуба, которые выделили список потенциальных эмитентов на 2026 год. В фокусе оказались пять компаний: "Инвитро", "Медси", "Медскан", "Моторика" и "Биннофарм Групп". Рассмотрим инвестиционные профили потенциальных дебютантов."Инвитро": Предсказуемая стабильность и проверенный ростОдна из ведущих лабораторных сетей, насчитывающая более 1930 офисов в 5 странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения). Помимо лабораторной диагностики, в контур компании также входят собственные медицинские и диагностические центры, а также ветеринарная сеть Vet Union.Основанная в 1995 году, "Инвитро" демонстрирует классический профиль "стоимостной" компании (Value Stock). Умеренный долг и стабильная растущая чистая прибыль традиционно интересны стратегическим покупателям и публичным инвесторам, ориентированным на дивидендную модель.Единственным аргументом против покупки акций является сохраняющаяся неопределенность со структурой собственности. В июле 2025 года покупку "Инвитро" рассматривала сеть клиник "Мать и дитя". Поглощение компании стратегическим игроком может ограничить потенциал спекулятивного роста акций."Медси": Федеральный масштабКрупнейшая федеральная сеть частных клиник, входящая в портфель АФК "Система", насчитывает 138 клиник, однако 64 из них находятся в Москве и Московской области."Медси" – безусловный тяжеловес рынка, возглавляющий отраслевые рейтинги Forbes шесть лет подряд. Наличие значимой чистой прибыли принципиально отличает "Медси" от ряда потенциальных эмитентов и позволяет рассматривать IPO как инструмент масштабирования, а не балансировки обязательств.Слабым местом является высокая концентрация бизнеса и структура долга. Почти половина всех клиник сети расположены в Москве и области, что ставит под сомнение возможность эффективного масштабирования бизнеса."Медскан": Финансовый дисбалансСеть медицинских центров, специализирующихся на экспертной лучевой и лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии.Группа "Медскан" упоминается в качестве потенциального эмитента на IPO с 2024 года, однако размещение неоднократно откладывалось. При сравнении с конкурентами финансовое положение "Медскана" выглядит наиболее уязвимым, что дает основания полагать: компания торопится с публичным размещением, понимая, что сможет привлечь капитал инвесторов, только разместившись раньше конкурентов. Из-за значительных операционных и финансовых издержек компания не демонстрирует устойчивой чистой рентабельности, что критично для инвесторов, ориентированных на дивиденды и рост акционерной стоимости.Ключевая проблема эмитента – критическая долговая нагрузка. Для инвестора выход "Медскана" на биржу несет риск участия в сделке cash-out, цель которой не развитие бизнеса, а погашение обязательств перед кредиторами за счет средств новых акционеров."Моторика": Технологический ростРазработчик ассистивных технологий и медицинской кибернетики. Разрабатывает и производит функциональные киберпротезы рук для взрослых и детей старше двух лет, а также протезы ног. Компания развивает направление нейроимплантов для лечения заболеваний нервной системы, а также занимается дистрибуцией медицинских изделий."Моторика" – редкий для российского рынка пример DeepTech-компании, и привлечение венчурного финансирования в конце 2024 года подтверждает серьезность намерений выйти на IPO.Однако именно узкая ниша и представляет собой потенциальный риск для инвестора. Рынок высокотехнологичного протезирования ограничен, и компании будет сложнее масштабировать выручку такими же темпами, как это делают сети клиник широкого профиля. Кроме того, зависимость от государственных контрактов и программ реабилитации может влиять на стабильность денежных потоков."Биннофарм Групп": Масштаб против убытковОдин из крупнейших производителей лекарств в России, выпускающий широкий перечень рецептурных и безрецептурных препаратов. Наличие собственного производства позволяет выпускать 26% продукции по полному циклу. Продукция экспортируется в 15 стран. Компания обладает мощной производственной базой (5 площадок) и занимает второе место в рейтинге лучших фармпроизводителей Forbes.Медицинский сектор в 2026 году предложит инвесторам широкий спектр возможностей, однако ключевым фактором успеха станет выбор конкретных игроков.Автор - Дмитрий Исаков, основатель инвестиционной платформы "Lender Invest"
