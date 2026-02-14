Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медицина вместо IT: кто готов к битве за деньги инвесторов - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260214/meditsina-867328176.html
Медицина вместо IT: кто готов к битве за деньги инвесторов
Медицина вместо IT: кто готов к битве за деньги инвесторов - 14.02.2026, ПРАЙМ
Медицина вместо IT: кто готов к битве за деньги инвесторов
2025 год продемонстрировал охлаждение интереса российских розничных инвесторов к рискованным активам: индекс IPO Московской биржи по итогам 2025 упал на 18,1%... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T05:05+0300
2026-02-14T05:05+0300
мнения аналитиков
рынок
инвитро
медси
биннофарм групп
белоруссия
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867328176.jpg?1771034701
МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. 2025 год продемонстрировал охлаждение интереса российских розничных инвесторов к рискованным активам: индекс IPO Московской биржи по итогам 2025 упал на 18,1%. Среди топ-10 самых подешевевших по итогам года акций преобладают компании ИТ-сектора. Это говорит о снижении интереса инвесторов к инновационным секторам, построенным преимущественно на обещаниях будущего роста и переходе в "надежные гавани", такие как медицина. Спрос на медицинские услуги, как известно, сохраняется даже в периоды экономической турбулентности. А уход западных игроков и тренд на импортозамещение открывают возможности для масштабирования отечественных сетей и фармпроизводителей.Подтверждением интереса к листингу в медицинском секторе служит отчет аналитиков А-Клуба, которые выделили список потенциальных эмитентов на 2026 год. В фокусе оказались пять компаний: "Инвитро", "Медси", "Медскан", "Моторика" и "Биннофарм Групп". Рассмотрим инвестиционные профили потенциальных дебютантов."Инвитро": Предсказуемая стабильность и проверенный ростОдна из ведущих лабораторных сетей, насчитывающая более 1930 офисов в 5 странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения). Помимо лабораторной диагностики, в контур компании также входят собственные медицинские и диагностические центры, а также ветеринарная сеть Vet Union.Основанная в 1995 году, "Инвитро" демонстрирует классический профиль "стоимостной" компании (Value Stock). Умеренный долг и стабильная растущая чистая прибыль традиционно интересны стратегическим покупателям и публичным инвесторам, ориентированным на дивидендную модель.Единственным аргументом против покупки акций является сохраняющаяся неопределенность со структурой собственности. В июле 2025 года покупку "Инвитро" рассматривала сеть клиник "Мать и дитя". Поглощение компании стратегическим игроком может ограничить потенциал спекулятивного роста акций."Медси": Федеральный масштабКрупнейшая федеральная сеть частных клиник, входящая в портфель АФК "Система", насчитывает 138 клиник, однако 64 из них находятся в Москве и Московской области."Медси" – безусловный тяжеловес рынка, возглавляющий отраслевые рейтинги Forbes шесть лет подряд. Наличие значимой чистой прибыли принципиально отличает "Медси" от ряда потенциальных эмитентов и позволяет рассматривать IPO как инструмент масштабирования, а не балансировки обязательств.Слабым местом является высокая концентрация бизнеса и структура долга. Почти половина всех клиник сети расположены в Москве и области, что ставит под сомнение возможность эффективного масштабирования бизнеса."Медскан": Финансовый дисбалансСеть медицинских центров, специализирующихся на экспертной лучевой и лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии.Группа "Медскан" упоминается в качестве потенциального эмитента на IPO с 2024 года, однако размещение неоднократно откладывалось. При сравнении с конкурентами финансовое положение "Медскана" выглядит наиболее уязвимым, что дает основания полагать: компания торопится с публичным размещением, понимая, что сможет привлечь капитал инвесторов, только разместившись раньше конкурентов. Из-за значительных операционных и финансовых издержек компания не демонстрирует устойчивой чистой рентабельности, что критично для инвесторов, ориентированных на дивиденды и рост акционерной стоимости.Ключевая проблема эмитента – критическая долговая нагрузка. Для инвестора выход "Медскана" на биржу несет риск участия в сделке cash-out, цель которой не развитие бизнеса, а погашение обязательств перед кредиторами за счет средств новых акционеров."Моторика": Технологический ростРазработчик ассистивных технологий и медицинской кибернетики. Разрабатывает и производит функциональные киберпротезы рук для взрослых и детей старше двух лет, а также протезы ног. Компания развивает направление нейроимплантов для лечения заболеваний нервной системы, а также занимается дистрибуцией медицинских изделий."Моторика" – редкий для российского рынка пример DeepTech-компании, и привлечение венчурного финансирования в конце 2024 года подтверждает серьезность намерений выйти на IPO.Однако именно узкая ниша и представляет собой потенциальный риск для инвестора. Рынок высокотехнологичного протезирования ограничен, и компании будет сложнее масштабировать выручку такими же темпами, как это делают сети клиник широкого профиля. Кроме того, зависимость от государственных контрактов и программ реабилитации может влиять на стабильность денежных потоков."Биннофарм Групп": Масштаб против убытковОдин из крупнейших производителей лекарств в России, выпускающий широкий перечень рецептурных и безрецептурных препаратов. Наличие собственного производства позволяет выпускать 26% продукции по полному циклу. Продукция экспортируется в 15 стран. Компания обладает мощной производственной базой (5 площадок) и занимает второе место в рейтинге лучших фармпроизводителей Forbes.Медицинский сектор в 2026 году предложит инвесторам широкий спектр возможностей, однако ключевым фактором успеха станет выбор конкретных игроков.Автор - Дмитрий Исаков, основатель инвестиционной платформы "Lender Invest"
https://1prime.ru/20260206/investory-867246358.html
белоруссия
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Дмитрий Исаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867328025_500:0:2500:2000_100x100_80_0_0_d0109aeced95e258d25062e539853be1.jpg
Дмитрий Исаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867328025_500:0:2500:2000_100x100_80_0_0_d0109aeced95e258d25062e539853be1.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, инвитро, медси, биннофарм групп, белоруссия, казахстан
Мнения аналитиков, Рынок, Инвитро, МЕДСИ, Биннофарм Групп, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН
05:05 14.02.2026
 
Медицина вместо IT: кто готов к битве за деньги инвесторов

Исаков: инвесторы обратили внимание на компании медицинского сектора

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Дмитрий Исаков, основатель инвестиционной платформы Lender Invest
Дмитрий Исаков
Основатель инвестиционной платформы "Lender Invest"
Все материалы
МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. 2025 год продемонстрировал охлаждение интереса российских розничных инвесторов к рискованным активам: индекс IPO Московской биржи по итогам 2025 упал на 18,1%. Среди топ-10 самых подешевевших по итогам года акций преобладают компании ИТ-сектора. Это говорит о снижении интереса инвесторов к инновационным секторам, построенным преимущественно на обещаниях будущего роста и переходе в "надежные гавани", такие как медицина. Спрос на медицинские услуги, как известно, сохраняется даже в периоды экономической турбулентности. А уход западных игроков и тренд на импортозамещение открывают возможности для масштабирования отечественных сетей и фармпроизводителей.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Розничные розничные инвесторы купили акции на 142 миллиарда рублей за год
6 февраля, 13:25
Подтверждением интереса к листингу в медицинском секторе служит отчет аналитиков А-Клуба, которые выделили список потенциальных эмитентов на 2026 год. В фокусе оказались пять компаний: "Инвитро", "Медси", "Медскан", "Моторика" и "Биннофарм Групп". Рассмотрим инвестиционные профили потенциальных дебютантов.
"Инвитро": Предсказуемая стабильность и проверенный рост
Одна из ведущих лабораторных сетей, насчитывающая более 1930 офисов в 5 странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения). Помимо лабораторной диагностики, в контур компании также входят собственные медицинские и диагностические центры, а также ветеринарная сеть Vet Union.
Основанная в 1995 году, "Инвитро" демонстрирует классический профиль "стоимостной" компании (Value Stock). Умеренный долг и стабильная растущая чистая прибыль традиционно интересны стратегическим покупателям и публичным инвесторам, ориентированным на дивидендную модель.
Единственным аргументом против покупки акций является сохраняющаяся неопределенность со структурой собственности. В июле 2025 года покупку "Инвитро" рассматривала сеть клиник "Мать и дитя". Поглощение компании стратегическим игроком может ограничить потенциал спекулятивного роста акций.
"Медси": Федеральный масштаб
Крупнейшая федеральная сеть частных клиник, входящая в портфель АФК "Система", насчитывает 138 клиник, однако 64 из них находятся в Москве и Московской области.
"Медси" – безусловный тяжеловес рынка, возглавляющий отраслевые рейтинги Forbes шесть лет подряд. Наличие значимой чистой прибыли принципиально отличает "Медси" от ряда потенциальных эмитентов и позволяет рассматривать IPO как инструмент масштабирования, а не балансировки обязательств.
Слабым местом является высокая концентрация бизнеса и структура долга. Почти половина всех клиник сети расположены в Москве и области, что ставит под сомнение возможность эффективного масштабирования бизнеса.
"Медскан": Финансовый дисбаланс
Сеть медицинских центров, специализирующихся на экспертной лучевой и лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии.
Группа "Медскан" упоминается в качестве потенциального эмитента на IPO с 2024 года, однако размещение неоднократно откладывалось. При сравнении с конкурентами финансовое положение "Медскана" выглядит наиболее уязвимым, что дает основания полагать: компания торопится с публичным размещением, понимая, что сможет привлечь капитал инвесторов, только разместившись раньше конкурентов. Из-за значительных операционных и финансовых издержек компания не демонстрирует устойчивой чистой рентабельности, что критично для инвесторов, ориентированных на дивиденды и рост акционерной стоимости.
Ключевая проблема эмитента – критическая долговая нагрузка. Для инвестора выход "Медскана" на биржу несет риск участия в сделке cash-out, цель которой не развитие бизнеса, а погашение обязательств перед кредиторами за счет средств новых акционеров.
"Моторика": Технологический рост
Разработчик ассистивных технологий и медицинской кибернетики. Разрабатывает и производит функциональные киберпротезы рук для взрослых и детей старше двух лет, а также протезы ног. Компания развивает направление нейроимплантов для лечения заболеваний нервной системы, а также занимается дистрибуцией медицинских изделий.
"Моторика" – редкий для российского рынка пример DeepTech-компании, и привлечение венчурного финансирования в конце 2024 года подтверждает серьезность намерений выйти на IPO.Однако именно узкая ниша и представляет собой потенциальный риск для инвестора. Рынок высокотехнологичного протезирования ограничен, и компании будет сложнее масштабировать выручку такими же темпами, как это делают сети клиник широкого профиля. Кроме того, зависимость от государственных контрактов и программ реабилитации может влиять на стабильность денежных потоков.
"Биннофарм Групп": Масштаб против убытков
Один из крупнейших производителей лекарств в России, выпускающий широкий перечень рецептурных и безрецептурных препаратов. Наличие собственного производства позволяет выпускать 26% продукции по полному циклу. Продукция экспортируется в 15 стран. Компания обладает мощной производственной базой (5 площадок) и занимает второе место в рейтинге лучших фармпроизводителей Forbes.
Медицинский сектор в 2026 году предложит инвесторам широкий спектр возможностей, однако ключевым фактором успеха станет выбор конкретных игроков.
Автор - Дмитрий Исаков, основатель инвестиционной платформы "Lender Invest"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокИнвитроМЕДСИБиннофарм ГруппБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала