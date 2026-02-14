Миронов предложил расширить состав Нацсовета ЦБ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить парламентский контроль за деятельностью Банка России путем расширения состава Национального финансового совета ЦБ РФ до 21 человека. Соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается расширить состав Национального финансового совета Банка России, включив в его состав дополнительных членов и доведя численность Национального финансового совета до 21 человека. Это усилит парламентский контроль и обеспечит более взвешенную оценку потенциальных социально-экономических последствий монетарных решений", - говорится в письме. В документе отмечается, что в октябре 2025 года депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о расширении полномочий Федерального собрания для контроля за деятельностью Банка России. "Мы предлагаем увеличить состав Национального финансового совета ЦБ РФ с 12 до 21 человека. Чтобы было пять сенаторов Совета Федерации, пять депутатов Государственной думы, пять человек от президента, еще пятеро от правительства и председатель Банка России", - рассказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что также предлагается ввести процедуру предварительного рассмотрения Советом решений ЦБ РФ об изменении процентной ставки более чем на 100 базисных пунктов. "Нужно сделать так, чтобы Банк России направлял представителям Совета обоснования повышения или снижения ставки для проведения публичного обсуждения и голосования по этому вопросу. Результаты обсуждения ЦБ РФ должен учитывать во время принятия окончательного решения", - считает лидер партии. По словам Миронова, политика Банка России должна быть максимально прозрачной и предсказуемой, а для долгосрочного устойчивого развития экономики надо минимизировать шоковую политику ЦБ РФ. "Считаю, что расширение состава Наблюдательного совета решит эти вопросы, а также создаст дополнительные гарантии для бизнеса, граждан и будет способствовать стабильному экономическому росту в нашей стране", - заключил он.
05:03 14.02.2026
 
Миронов предложил расширить состав Нацсовета ЦБ

Миронов предложил расширить состав Национального финансового совета ЦБ до 21 человека

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить парламентский контроль за деятельностью Банка России путем расширения состава Национального финансового совета ЦБ РФ до 21 человека.
Соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается расширить состав Национального финансового совета Банка России, включив в его состав дополнительных членов и доведя численность Национального финансового совета до 21 человека. Это усилит парламентский контроль и обеспечит более взвешенную оценку потенциальных социально-экономических последствий монетарных решений", - говорится в письме.
В документе отмечается, что в октябре 2025 года депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о расширении полномочий Федерального собрания для контроля за деятельностью Банка России.
"Мы предлагаем увеличить состав Национального финансового совета ЦБ РФ с 12 до 21 человека. Чтобы было пять сенаторов Совета Федерации, пять депутатов Государственной думы, пять человек от президента, еще пятеро от правительства и председатель Банка России", - рассказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что также предлагается ввести процедуру предварительного рассмотрения Советом решений ЦБ РФ об изменении процентной ставки более чем на 100 базисных пунктов.
"Нужно сделать так, чтобы Банк России направлял представителям Совета обоснования повышения или снижения ставки для проведения публичного обсуждения и голосования по этому вопросу. Результаты обсуждения ЦБ РФ должен учитывать во время принятия окончательного решения", - считает лидер партии.
По словам Миронова, политика Банка России должна быть максимально прозрачной и предсказуемой, а для долгосрочного устойчивого развития экономики надо минимизировать шоковую политику ЦБ РФ.
"Считаю, что расширение состава Наблюдательного совета решит эти вопросы, а также создаст дополнительные гарантии для бизнеса, граждан и будет способствовать стабильному экономическому росту в нашей стране", - заключил он.
 
