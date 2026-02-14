https://1prime.ru/20260214/mishustin-867482006.html

Мишустин изменил состав государственной комиссии по развитию Арктики

2026-02-14T20:38+0300

политика

промышленность

арктика

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил заместителя генерального директора по развитию и операционной эффективности Объединенной судостроительной корпорации Сергея Бондаренко в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу. "Включить в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики <…> заместителя генерального директора по развитию и операционной эффективности акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" Бондаренко С.А. (по согласованию)", - сообщается в документе. Также из состава комиссии был исключен замгендиректора по инновационному и техническому развитию ОСК Василий Бойцов.

арктика

рф

2026

промышленность, арктика, рф, михаил мишустин