Мишустин изменил состав государственной комиссии по развитию Арктики
2026-02-14T20:38+0300
политика
промышленность
арктика
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил заместителя генерального директора по развитию и операционной эффективности Объединенной судостроительной корпорации Сергея Бондаренко в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу. "Включить в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики <…> заместителя генерального директора по развитию и операционной эффективности акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" Бондаренко С.А. (по согласованию)", - сообщается в документе. Также из состава комиссии был исключен замгендиректора по инновационному и техническому развитию ОСК Василий Бойцов.
