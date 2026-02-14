https://1prime.ru/20260214/moshenniki-867468444.html
Мошенники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей
Мошенники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей - 14.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей
Телефонные мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных: дольше всего аферисты пытались дозвониться жительнице... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T05:48+0300
2026-02-14T05:48+0300
2026-02-14T05:48+0300
общество
москва
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867468444.jpg?1771037295
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных: дольше всего аферисты пытались дозвониться жительнице Москвы, превысив 2,4 тысячи попыток, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитник".
"Накануне праздника злоумышленники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей. Рекорд по количеству звонков был зафиксирован в Москве: одинокой пожилой женщине без детей мошенники пытались дозвониться 2 467 раз", - сообщили в компании.
Пик звонков россиянам пришелся на первую половину вторника и среды: в это время бдительность и концентрация у людей ниже. Мошенники были нацелены на достижение быстрого результата, поэтому в среднем разговор с потенциальной жертвой длился 12 секунд.
Отмечается, что самыми массовыми схемами обмана стали звонки от имени госорганов - на них пришлось 26% случаев. Также россиянам поступали фиктивные предложения об инвестициях и дополнительном доходе и насчет пенсией и социальных выплат.
При этом аналитики отмечают резкий рост мошеннических сценариев, связанных с доставкой цветов и "тайными поклонниками", желающими продолжить общение якобы после случайных встреч на улице.
"Пытаясь получить доступ к личным данным, мошенники достаточно часто используют для обмана психологические триггеры, такие как одиночество, потребность в знакомствах и общении. Поэтому в разговорах по телефону всегда важно сохранять бдительность, особенно, если у вас запрашивают какие-либо данные", - объяснил руководитель направления "Безопасная связь" МТС Павел Логинов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, мтс
Мошенники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей
"МТС Защитник": мошенники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных: дольше всего аферисты пытались дозвониться жительнице Москвы, превысив 2,4 тысячи попыток, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитник".
"Накануне праздника злоумышленники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей. Рекорд по количеству звонков был зафиксирован в Москве: одинокой пожилой женщине без детей мошенники пытались дозвониться 2 467 раз", - сообщили в компании.
Пик звонков россиянам пришелся на первую половину вторника и среды: в это время бдительность и концентрация у людей ниже. Мошенники были нацелены на достижение быстрого результата, поэтому в среднем разговор с потенциальной жертвой длился 12 секунд.
Отмечается, что самыми массовыми схемами обмана стали звонки от имени госорганов - на них пришлось 26% случаев. Также россиянам поступали фиктивные предложения об инвестициях и дополнительном доходе и насчет пенсией и социальных выплат.
При этом аналитики отмечают резкий рост мошеннических сценариев, связанных с доставкой цветов и "тайными поклонниками", желающими продолжить общение якобы после случайных встреч на улице.
"Пытаясь получить доступ к личным данным, мошенники достаточно часто используют для обмана психологические триггеры, такие как одиночество, потребность в знакомствах и общении. Поэтому в разговорах по телефону всегда важно сохранять бдительность, особенно, если у вас запрашивают какие-либо данные", - объяснил руководитель направления "Безопасная связь" МТС Павел Логинов.