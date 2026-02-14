Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260214/nato-867481134.html
НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании
НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании - 14.02.2026, ПРАЙМ
НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании
Странам-участницам НАТО необходимо достичь целевого показателя в 3,5% ВВП на оборонные расходы к 2030 году вместо 2035 года, заявила премьер Дании Метте... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T19:20+0300
2026-02-14T19:20+0300
экономика
дания
гаага
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Странам-участницам НАТО необходимо достичь целевого показателя в 3,5% ВВП на оборонные расходы к 2030 году вместо 2035 года, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции. "Я думаю, что 3,5%, о которых мы договорились, к сожалению, мы договорились на 2035 год, это слишком поздно. Я считаю, 3,5% (ВВП на оборону - ред.) нужно достичь не позднее 2030 года. И, возможно, этого будет недостаточно", - сказала Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Глава датского правительства в октябре 2025 года сообщила, что Дания планирует тратить на оборону 3,5% ВВП не позднее 2030 года. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
https://1prime.ru/20260213/nato-867463606.html
дания
гаага
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дания, гаага, сша, дональд трамп, нато
Экономика, ДАНИЯ, Гаага, США, Дональд Трамп, НАТО
19:20 14.02.2026
 
НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании

Премьер Дании считает, что НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону к 2030 г

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Странам-участницам НАТО необходимо достичь целевого показателя в 3,5% ВВП на оборонные расходы к 2030 году вместо 2035 года, заявила премьер Дании Метте Фредериксен.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции.
"Я думаю, что 3,5%, о которых мы договорились, к сожалению, мы договорились на 2035 год, это слишком поздно. Я считаю, 3,5% (ВВП на оборону - ред.) нужно достичь не позднее 2030 года. И, возможно, этого будет недостаточно", - сказала Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава датского правительства в октябре 2025 года сообщила, что Дания планирует тратить на оборону 3,5% ВВП не позднее 2030 года.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
Вчера, 21:49
 
ЭкономикаДАНИЯГаагаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала