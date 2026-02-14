https://1prime.ru/20260214/nato-867481134.html

НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании

НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании - 14.02.2026, ПРАЙМ

НАТО должна достичь показателя в 3,5% ВВП на оборону, считает премьер Дании

Странам-участницам НАТО необходимо достичь целевого показателя в 3,5% ВВП на оборонные расходы к 2030 году вместо 2035 года, заявила премьер Дании Метте... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T19:20+0300

2026-02-14T19:20+0300

2026-02-14T19:20+0300

экономика

дания

гаага

сша

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Странам-участницам НАТО необходимо достичь целевого показателя в 3,5% ВВП на оборонные расходы к 2030 году вместо 2035 года, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции. "Я думаю, что 3,5%, о которых мы договорились, к сожалению, мы договорились на 2035 год, это слишком поздно. Я считаю, 3,5% (ВВП на оборону - ред.) нужно достичь не позднее 2030 года. И, возможно, этого будет недостаточно", - сказала Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Глава датского правительства в октябре 2025 года сообщила, что Дания планирует тратить на оборону 3,5% ВВП не позднее 2030 года. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

https://1prime.ru/20260213/nato-867463606.html

дания

гаага

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дания, гаага, сша, дональд трамп, нато