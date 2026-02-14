Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России в Лондоне раскрыло цель новых заявлений о Навальном* - 14.02.2026
Посольство России в Лондоне раскрыло цель новых заявлений о Навальном*
Посольство России в Лондоне раскрыло цель новых заявлений о Навальном* - 14.02.2026, ПРАЙМ
Посольство России в Лондоне раскрыло цель новых заявлений о Навальном*
Посольство РФ в Лондоне в субботу заявило, что цель новых заявлений Великобритании и других западных стран о якобы отравлении Алексея Навального* - подогрев на... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T20:58+0300
2026-02-14T20:58+0300
ЛОНДОН, 14 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне в субботу заявило, что цель новых заявлений Великобритании и других западных стран о якобы отравлении Алексея Навального* - подогрев на западе антироссийского запала. "Веры подобным "заключениям" западных "экспертов" нет никакой… Цель этого смехотворного циркового представления прозрачна: подогреть в западном обществе выдыхающийся антироссийский запал. Если нет повода, его натужно придумывают", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ
20:58 14.02.2026
 
Посольство России в Лондоне раскрыло цель новых заявлений о Навальном*

Посольство РФ: новые заявления о Навальном нужны для антироссийского запала

ЛОНДОН, 14 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне в субботу заявило, что цель новых заявлений Великобритании и других западных стран о якобы отравлении Алексея Навального* - подогрев на западе антироссийского запала.
"Веры подобным "заключениям" западных "экспертов" нет никакой… Цель этого смехотворного циркового представления прозрачна: подогреть в западном обществе выдыхающийся антироссийский запал. Если нет повода, его натужно придумывают", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного
17:13
 
