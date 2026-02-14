https://1prime.ru/20260214/navalnyy-867482387.html
Посольство России в Лондоне раскрыло цель новых заявлений о Навальном*
Посольство России в Лондоне раскрыло цель новых заявлений о Навальном*
2026-02-14T20:58+0300
ЛОНДОН, 14 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне в субботу заявило, что цель новых заявлений Великобритании и других западных стран о якобы отравлении Алексея Навального* - подогрев на западе антироссийского запала. "Веры подобным "заключениям" западных "экспертов" нет никакой… Цель этого смехотворного циркового представления прозрачна: подогреть в западном обществе выдыхающийся антироссийский запал. Если нет повода, его натужно придумывают", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ
