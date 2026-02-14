Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Норвегии сообщило о подписании с Германией соглашения об обороне - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20260214/oborona-867479204.html
Минобороны Норвегии сообщило о подписании с Германией соглашения об обороне
Минобороны Норвегии сообщило о подписании с Германией соглашения об обороне - 14.02.2026, ПРАЙМ
Минобороны Норвегии сообщило о подписании с Германией соглашения об обороне
Норвегия и ФРГ подписали оборонное соглашение, сообщило норвежское министерство обороны. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T17:00+0300
2026-02-14T17:00+0300
вооружения
мировая экономика
норвегия
германия
рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Норвегия и ФРГ подписали оборонное соглашение, сообщило норвежское министерство обороны. "Министры обороны (Норвегии - ред.) Торе Сандвик и (ФРГ - ред.) Борис Писториус 14 февраля подписали историческое оборонное соглашение, называемое "Газейское соглашение", - говорится в пресс-релизе норвежского МО. Отмечается, что сотрудничество Осло и Берлина в этой сфере касается главным образом военной техники, такой как подводные лодки, боеприпасы и новые танки. "Это естественное развитие событий в изменившейся ситуации в области безопасности. Мы хотим создать каркас, который охватит широкий спектр двустороннего оборонного сотрудничества между Норвегией и Германией и даст направление его развития", - приводит ведомство слова Сандвика. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20260214/evropa-867476371.html
норвегия
германия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, норвегия, германия, рф, нато
Вооружения, Мировая экономика, НОРВЕГИЯ, ГЕРМАНИЯ, РФ, НАТО
17:00 14.02.2026
 
Минобороны Норвегии сообщило о подписании с Германией соглашения об обороне

Минобороны Норвегии сообщило о подписании с ФРГ соглашения об обороне

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Флаг Германии.. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Норвегия и ФРГ подписали оборонное соглашение, сообщило норвежское министерство обороны.
"Министры обороны (Норвегии - ред.) Торе Сандвик и (ФРГ - ред.) Борис Писториус 14 февраля подписали историческое оборонное соглашение, называемое "Газейское соглашение", - говорится в пресс-релизе норвежского МО.
Отмечается, что сотрудничество Осло и Берлина в этой сфере касается главным образом военной техники, такой как подводные лодки, боеприпасы и новые танки.
"Это естественное развитие событий в изменившейся ситуации в области безопасности. Мы хотим создать каркас, который охватит широкий спектр двустороннего оборонного сотрудничества между Норвегией и Германией и даст направление его развития", - приводит ведомство слова Сандвика.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе
13:05
 
ВооруженияМировая экономикаНОРВЕГИЯГЕРМАНИЯРФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала