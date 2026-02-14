https://1prime.ru/20260214/oborona-867479204.html

Минобороны Норвегии сообщило о подписании с Германией соглашения об обороне

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Норвегия и ФРГ подписали оборонное соглашение, сообщило норвежское министерство обороны. "Министры обороны (Норвегии - ред.) Торе Сандвик и (ФРГ - ред.) Борис Писториус 14 февраля подписали историческое оборонное соглашение, называемое "Газейское соглашение", - говорится в пресс-релизе норвежского МО. Отмечается, что сотрудничество Осло и Берлина в этой сфере касается главным образом военной техники, такой как подводные лодки, боеприпасы и новые танки. "Это естественное развитие событий в изменившейся ситуации в области безопасности. Мы хотим создать каркас, который охватит широкий спектр двустороннего оборонного сотрудничества между Норвегией и Германией и даст направление его развития", - приводит ведомство слова Сандвика. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

