https://1prime.ru/20260214/opros-867467128.html

Опрос показал, какие начинки для блинов россияне предпочитают на Масленицу

Опрос показал, какие начинки для блинов россияне предпочитают на Масленицу - 14.02.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, какие начинки для блинов россияне предпочитают на Масленицу

Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу: мужчины оказались сторонниками мясных добавок, тогда как у женщин среди фаворитов - | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T03:47+0300

2026-02-14T03:47+0300

2026-02-14T04:52+0300

общество

бизнес

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867467128.jpg?1771033937

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу: мужчины оказались сторонниками мясных добавок, тогда как у женщин среди фаворитов - творог, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (23%). У россиянок же самая любимая начинка - творог (29%)", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов. В целом в топ-3 любимых начинок к блинам у россиян входят мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (23%) и творог (22%). В то время как 18% россиян любят блины с вареньем, а по 14% - со сметаной или икрой. При этом традицию печь блины на масленицу хранит большинство российских семей: 76% респондентов (79% женщин и 73% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес