Опрос показал, какие начинки для блинов россияне предпочитают на Масленицу
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу: мужчины оказались сторонниками мясных добавок, тогда как у женщин среди фаворитов - творог, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (23%). У россиянок же самая любимая начинка - творог (29%)", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов. В целом в топ-3 любимых начинок к блинам у россиян входят мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (23%) и творог (22%). В то время как 18% россиян любят блины с вареньем, а по 14% - со сметаной или икрой. При этом традицию печь блины на масленицу хранит большинство российских семей: 76% респондентов (79% женщин и 73% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.
03:47 14.02.2026 (обновлено: 04:52 14.02.2026)
 
Опрос показал, какие начинки для блинов россияне предпочитают на Масленицу

SuperJob: мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу: мужчины оказались сторонниками мясных добавок, тогда как у женщин среди фаворитов - творог, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (23%). У россиянок же самая любимая начинка - творог (29%)", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
В целом в топ-3 любимых начинок к блинам у россиян входят мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (23%) и творог (22%). В то время как 18% россиян любят блины с вареньем, а по 14% - со сметаной или икрой.
При этом традицию печь блины на масленицу хранит большинство российских семей: 76% респондентов (79% женщин и 73% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.
 
Заголовок открываемого материала