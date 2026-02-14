Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан упрекнул ЕС в продолжении поддержки Киева - 14.02.2026
https://1prime.ru/20260214/orban-867479075.html
Орбан упрекнул ЕС в продолжении поддержки Киева
Орбан упрекнул ЕС в продолжении поддержки Киева - 14.02.2026, ПРАЙМ
Орбан упрекнул ЕС в продолжении поддержки Киева
Действия Евросоюза по поддержке Украины безответственны, поскольку никто не знает, как победить ядерную державу без применения ядерного оружия, заявил в субботу | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T16:51+0300
2026-02-14T16:51+0300
БУДАПЕШТ, 14 фев – ПРАЙМ. Действия Евросоюза по поддержке Украины безответственны, поскольку никто не знает, как победить ядерную державу без применения ядерного оружия, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Теперь Украина требует 800 миллиардов евро на функционирование и 700 миллиардов на армию. Никто не знает ответа на простой вопрос о том, как победить державу, не применяя ядерное оружие, так что действия Европы и Брюсселя крайне безответственны", - сказал он в ходе речи с подведением итогов года. Ранее венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
16:51 14.02.2026
 
Орбан упрекнул ЕС в продолжении поддержки Киева

Орбан упрекнул ЕС в безответственном поведении из-за продолжения поддержки Киева

БУДАПЕШТ, 14 фев – ПРАЙМ. Действия Евросоюза по поддержке Украины безответственны, поскольку никто не знает, как победить ядерную державу без применения ядерного оружия, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Теперь Украина требует 800 миллиардов евро на функционирование и 700 миллиардов на армию. Никто не знает ответа на простой вопрос о том, как победить державу, не применяя ядерное оружие, так что действия Европы и Брюсселя крайне безответственны", - сказал он в ходе речи с подведением итогов года.
Ранее венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
СМИ: Орбан угрожает разбить в прах мечты Зеленского о ЕС
05:43
 
