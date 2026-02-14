Орбан ответил на резкие высказывания Зеленского

https://1prime.ru/20260214/orban-867485116.html

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X прокомментировал оскорбительные заявления Владимира Зеленского. | 14.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X прокомментировал оскорбительные заявления Владимира Зеленского.Ранее глава киевского режима, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Орбана в нежелании наращивать армию для "сдерживания России"."Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза", — ответил политик.Зеленский и ранее позволял себе резкие оценки в адрес венгерского премьера, особенно на фоне его скептической позиции по поводу вступления Украины в Евросоюз.Премьер Венгрии, со своей стороны, указывал на игнорирование коррупционных скандалов на Украине и критиковал утверждения о якобы "впечатляющих реформах". Он также подчеркивал, что средства венгерских налогоплательщиков должны направляться на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.

