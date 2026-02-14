Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан ответил на резкие высказывания Зеленского - 14.02.2026
Орбан ответил на резкие высказывания Зеленского
Орбан ответил на резкие высказывания Зеленского - 14.02.2026, ПРАЙМ
Орбан ответил на резкие высказывания Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X прокомментировал оскорбительные заявления Владимира Зеленского. | 14.02.2026, ПРАЙМ
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
владимир зеленский
ес
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X прокомментировал оскорбительные заявления Владимира Зеленского.Ранее глава киевского режима, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Орбана в нежелании наращивать армию для "сдерживания России"."Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза", — ответил политик.Зеленский и ранее позволял себе резкие оценки в адрес венгерского премьера, особенно на фоне его скептической позиции по поводу вступления Украины в Евросоюз.Премьер Венгрии, со своей стороны, указывал на игнорирование коррупционных скандалов на Украине и критиковал утверждения о якобы "впечатляющих реформах". Он также подчеркивал, что средства венгерских налогоплательщиков должны направляться на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
украина
венгрия
европа
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, владимир зеленский, ес
В мире, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС
23:04 14.02.2026
 
Орбан ответил на резкие высказывания Зеленского

Орбан заявил, что из-за позиции Зеленского Украина не вступит в ЕС

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X прокомментировал оскорбительные заявления Владимира Зеленского.
Ранее глава киевского режима, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Орбана в нежелании наращивать армию для "сдерживания России".
На Западе резко высказались о бегстве Зеленского с Украины
23:02
"Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза", — ответил политик.
Зеленский и ранее позволял себе резкие оценки в адрес венгерского премьера, особенно на фоне его скептической позиции по поводу вступления Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии, со своей стороны, указывал на игнорирование коррупционных скандалов на Украине и критиковал утверждения о якобы "впечатляющих реформах". Он также подчеркивал, что средства венгерских налогоплательщиков должны направляться на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
В миреУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕС
 
 
