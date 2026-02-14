Отельер объяснила, почему гостиницы в России не продлевают завтраки

https://1prime.ru/20260214/oteli-867477383.html

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Традиционно завтраки в отелях в России заканчиваются в 11.00, и хотя запросы от гостей на их продление есть, гостиницам это экономически невыгодно, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова. "Большинство отелей предлагают тариф проживания в номере с включенным завтраком, который имеет свою, достаточно высокую, себестоимость. Традиционно завтраки заканчиваются в 11.00. Запросы на долгий завтрак есть", - сообщила она. "Поздний завтрак на постоянной основе – гарантия снижения выручки, рост затрат, снижение маржинальности ресторана", - объяснила Большакова. По ее словам, есть рестораны, где завтраки сервируются весь день, но это коммерческая история, даже больше концептуальная. Некоторые отели и рестораны предлагают долгие воскресные завтраки с игристым – бранчи. Здесь необходимо соблюдать баланс между экономикой предприятия и запросами гостей, отметила она.

