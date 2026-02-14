Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за нового решения о переговорах по Украине - 14.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260214/peregovory-867469013.html
На Западе забили тревогу из-за нового решения о переговорах по Украине
На Западе забили тревогу из-за нового решения о переговорах по Украине - 14.02.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за нового решения о переговорах по Украине
В интервью телеканалу CNBC Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европа фактически исключила себя из процесса... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T06:12+0300
2026-02-14T06:12+0300
в мире
украина
европа
москва
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙ. В интервью телеканалу CNBC Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европа фактически исключила себя из процесса разрешения конфликта на Украине. "Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место", — отметил он. По его словам, ведущую роль в обсуждениях по этой теме играют Россия и США, тогда как Европа отошла на второй план, что стало следствием ее провальной политики. "Ответ в том, что мы не смогли говорить в один голос", — признал Ишингер. Мюнхенская конференция по безопасности проводится в столице Баварии с 13 по 15 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раннее заявил, что киевским властям необходимо принять решение о начале переговоров, поскольку возможности Украины принимать решения уменьшаются из-за наступательных действий российских сил. Это фактически принуждает Киев к мирному урегулированию, продолжение конфликта для них не имеет смысла и опасно. В четверг представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что после ряда неудачных попыток изолировать Россию, в Европе начали обсуждать необходимость диалога с Москвой в свете ожидаемого ухудшения ситуации на Украине.
украина
европа
москва
в мире, украина, европа, москва, cnbc
В мире, УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, CNBC
06:12 14.02.2026
 
На Западе забили тревогу из-за нового решения о переговорах по Украине

Ишингер заявил, что Европа не влияет на мирные переговоры по Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙ. В интервью телеканалу CNBC Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европа фактически исключила себя из процесса разрешения конфликта на Украине.
"Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место", — отметил он.
В миреУКРАИНАЕВРОПАМОСКВАCNBC
 
 
Заголовок открываемого материала