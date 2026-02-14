Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб" - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260214/polisorb-867480598.html
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб" - 14.02.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"
Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T18:42+0300
2026-02-14T18:42+0300
происшествия
бизнес
россия
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_232f110c6f16b4088ed5ebfff5d79593.jpg
ТАШКЕНТ, 14 фев - ПРАЙМ. Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба ведомства. Согласно тексту пресс-службы, на основании обращения российской АО "Полисорб" правоохранители провели проверку деятельности одной из частных компаний в Узбекистане. "В ходе проверки установлено, что выпускалась контрафактная, биологически активная добавка под названием "ПОЛИСОРБ ЕНТ", сходная до степени смешения с товарным знаком POLISORB", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. По факту выявленного правонарушения в отношении руководителя узбекской компании составили административный протокол по статье №177 кодекса об административной ответственности Узбекистана (незаконное использование чужого товарного знака или сходных обозначений), материалы направили в суд, добавила пресс-служба. АО "Полисорб" - российская фармацевтическая компания, которая производит одноименный препарат и другие сорбенты, помогающие выводить токсины из организма.
https://1prime.ru/20260207/zhkkh-867213523.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80821a3bbb2d8c0c8ac1c60ee0c85f1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, узбекистан
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
18:42 14.02.2026
 
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"

Подделку российского препарата "Полисорб" выявили в Узбекистане

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 14 фев - ПРАЙМ. Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно тексту пресс-службы, на основании обращения российской АО "Полисорб" правоохранители провели проверку деятельности одной из частных компаний в Узбекистане.
"В ходе проверки установлено, что выпускалась контрафактная, биологически активная добавка под названием "ПОЛИСОРБ ЕНТ", сходная до степени смешения с товарным знаком POLISORB", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
По факту выявленного правонарушения в отношении руководителя узбекской компании составили административный протокол по статье №177 кодекса об административной ответственности Узбекистана (незаконное использование чужого товарного знака или сходных обозначений), материалы направили в суд, добавила пресс-служба.
АО "Полисорб" - российская фармацевтическая компания, которая производит одноименный препарат и другие сорбенты, помогающие выводить токсины из организма.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Как отличить поддельную платежку ЖКХ: пять опасных пунктов
7 февраля, 03:03
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала