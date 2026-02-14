https://1prime.ru/20260214/polsha-867481410.html

Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине

МЮНХЕН (Германия), 14 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сомневается в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине, так как они больше не платят за поставляемое Киеву оружие. "Для Соединенных Штатов было естественно играть ведущую роль в этих переговоры, когда США оказывали основную военную помощь. Но я бы особенно хотел, чтобы наши американские гости знали. Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю", - сказал Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы покупаем американское оружие для доставки в Украину. В США таких поставок нет. В конгрессе нет даже перспективы принятия пакета мер", - добавил он. В связи с этим Сикорский потребовал для Европейского союза места за столом переговоров по Украине. "Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, тогда мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет на нас", - сказал он. Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

