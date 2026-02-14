https://1prime.ru/20260214/postpred-867466426.html

Постпред США при НАТО признал успехи России в конфликте на Украине

2026-02-14T01:47+0300

МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что Россия ежедневно продвигается вперед в конфликте на Украине. "Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2026

