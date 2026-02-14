Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-14T04:47+0300
2026-02-14T04:52+0300
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб вопреки ситуации в рамках украинского конфликта утверждает, что Россия якобы потерпела "стратегическую неудачу". "(Россия - ред.) потерпела стратегическую неудачу", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности, видео выступления опубликовано на YouTube-канале портала BR24. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию "квадратными километрами" ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Стубб также бездоказательно обвинил Россию в планах сделать Украину "российской". Кроме того, он похвастался вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" Путин заявлял, что вступление этих стран в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
04:47 14.02.2026 (обновлено: 04:52 14.02.2026)
 
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб вопреки ситуации в рамках украинского конфликта утверждает, что Россия якобы потерпела "стратегическую неудачу".
"(Россия - ред.) потерпела стратегическую неудачу", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности, видео выступления опубликовано на YouTube-канале портала BR24.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию "квадратными километрами" ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Стубб также бездоказательно обвинил Россию в планах сделать Украину "российской". Кроме того, он похвастался вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" Путин заявлял, что вступление этих стран в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
