Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260214/protest-867479877.html
Крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене
Крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене - 14.02.2026, ПРАЙМ
Крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене
В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, участники протеста выступают | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T17:49+0300
2026-02-14T17:49+0300
политика
общество
мюнхен
германия
палестина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83723/67/837236734_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9939193034b27735939f5623f5f29183.jpg
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, участники протеста выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости. "Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения", - говорится в анонсе организовавшего демонстрацию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО". По словам организаторов, правительство Германии нацелилось на ведение агрессивных конфликтов с риском развязывания мировой войны. Они призывают правительство остановить "военную истерию" и не распространять на основе ложных утверждений сообщения о полетах БПЛА и диверсиях. В ходе демонстрации, которая началась на площади Карлсплац в центре города и далее пройдет шествием до оцепленной территории вокруг места проведения конференции по безопасности, по оценкам организаторов и полиции, соберется свыше четырех тысяч человек. Протестующие принесли с собой совмещенные германо-российские флаги дружбы, флаги Палестины, баннеры и плакаты с призывами к миру, отказу от поставок оружия Украине и Израилю. Участники протеста в ходе шествия намерены "окружить" Мюнхенскую конференцию по безопасности. По данным полиции Мюнхена, для охраны правопорядка в ходе протестов и близ проведения конференции привлечены до 5 тысяч сотрудников из различных федеральных земель страны и даже Австрии.
https://1prime.ru/20260214/finlyandiya-867470609.html
мюнхен
германия
палестина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83723/67/837236734_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2cd9504d8837b53c68a423285e46bea1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мюнхен, германия, палестина, нато
Политика, Общество , Мюнхен, ГЕРМАНИЯ, ПАЛЕСТИНА, НАТО
17:49 14.02.2026
 
Крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене

РИА Новости: крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Мюнхен
Города мира. Мюнхен - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Города мира. Мюнхен. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, участники протеста выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости.
"Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения", - говорится в анонсе организовавшего демонстрацию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО".
По словам организаторов, правительство Германии нацелилось на ведение агрессивных конфликтов с риском развязывания мировой войны. Они призывают правительство остановить "военную истерию" и не распространять на основе ложных утверждений сообщения о полетах БПЛА и диверсиях.
В ходе демонстрации, которая началась на площади Карлсплац в центре города и далее пройдет шествием до оцепленной территории вокруг места проведения конференции по безопасности, по оценкам организаторов и полиции, соберется свыше четырех тысяч человек.
Протестующие принесли с собой совмещенные германо-российские флаги дружбы, флаги Палестины, баннеры и плакаты с призывами к миру, отказу от поставок оружия Украине и Израилю.
Участники протеста в ходе шествия намерены "окружить" Мюнхенскую конференцию по безопасности.
По данным полиции Мюнхена, для охраны правопорядка в ходе протестов и близ проведения конференции привлечены до 5 тысяч сотрудников из различных федеральных земель страны и даже Австрии.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене
07:38
 
ПолитикаОбществоМюнхенГЕРМАНИЯПАЛЕСТИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала