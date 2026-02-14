https://1prime.ru/20260214/protest-867479877.html

Крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене

Крупный протест против конференции по безопасности начался в Мюнхене

2026-02-14T17:49+0300

МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, участники протеста выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости. "Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения", - говорится в анонсе организовавшего демонстрацию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО". По словам организаторов, правительство Германии нацелилось на ведение агрессивных конфликтов с риском развязывания мировой войны. Они призывают правительство остановить "военную истерию" и не распространять на основе ложных утверждений сообщения о полетах БПЛА и диверсиях. В ходе демонстрации, которая началась на площади Карлсплац в центре города и далее пройдет шествием до оцепленной территории вокруг места проведения конференции по безопасности, по оценкам организаторов и полиции, соберется свыше четырех тысяч человек. Протестующие принесли с собой совмещенные германо-российские флаги дружбы, флаги Палестины, баннеры и плакаты с призывами к миру, отказу от поставок оружия Украине и Израилю. Участники протеста в ходе шествия намерены "окружить" Мюнхенскую конференцию по безопасности. По данным полиции Мюнхена, для охраны правопорядка в ходе протестов и близ проведения конференции привлечены до 5 тысяч сотрудников из различных федеральных земель страны и даже Австрии.

