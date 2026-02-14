Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял в Кремле главу фонда "Круг добра" Ткаченко - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260214/putin-867466160.html
Путин принял в Кремле главу фонда "Круг добра" Ткаченко
Путин принял в Кремле главу фонда "Круг добра" Ткаченко - 14.02.2026, ПРАЙМ
Путин принял в Кремле главу фонда "Круг добра" Ткаченко
Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T00:01+0300
2026-02-14T00:01+0300
общество
экономика
россия
рф
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867466160.jpg?1771016513
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко. В этом году фонд отмечает пятилетие. Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Круг добра" показал свою эффективность и востребованность. Песков также напомнил, что идея о создании такого фонда принадлежала именно главе государства. Фонд "Круг добра" был создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, дмитрий песков, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
00:01 14.02.2026
 

Путин принял в Кремле главу фонда "Круг добра" Ткаченко

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко.
В этом году фонд отмечает пятилетие. Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Круг добра" показал свою эффективность и востребованность. Песков также напомнил, что идея о создании такого фонда принадлежала именно главе государства.
Фонд "Круг добра" был создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала