Путин принял в Кремле главу фонда "Круг добра" Ткаченко

14.02.2026

Путин принял в Кремле главу фонда "Круг добра" Ткаченко

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко. В этом году фонд отмечает пятилетие. Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Круг добра" показал свою эффективность и востребованность. Песков также напомнил, что идея о создании такого фонда принадлежала именно главе государства. Фонд "Круг добра" был создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

