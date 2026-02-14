https://1prime.ru/20260214/rossija-867470891.html

Стоимость блинов на семью из четырех человек в России снизилась на 6%

Стоимость блинов на семью из четырех человек в России снизилась на 6% - 14.02.2026, ПРАЙМ

Стоимость блинов на семью из четырех человек в России снизилась на 6%

Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% - до 113,9 рубля, сообщил РИА Новости "Руспродсоюз". | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T07:46+0300

2026-02-14T07:46+0300

2026-02-14T08:25+0300

россия

бизнес

экономика

руспродсоюз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867276622_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_5cacebe6cc5f0917fb04eabf9a00799b.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% - до 113,9 рубля, сообщил РИА Новости "Руспродсоюз". "Индекс блинов за год снизился на 6%… Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля", - говорится в сообщении. Там уточнили, что за основу для расчета был взят классический рецепт блинов. Пшеничная мука - 130 граммов, молоко - 300 миллилитров, яйца - три штуки, сахар - 30 граммов и сливочное масло - 40 граммов. В ассоциации отметили, что ключевой вклад в динамику цен внесли удешевление яиц и сливочного масла.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, руспродсоюз