Стоимость блинов на семью из четырех человек в России снизилась на 6%
2026-02-14T07:46+0300
2026-02-14T07:46+0300
2026-02-14T08:25+0300
россия
бизнес
экономика
руспродсоюз
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% - до 113,9 рубля, сообщил РИА Новости "Руспродсоюз". "Индекс блинов за год снизился на 6%… Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля", - говорится в сообщении. Там уточнили, что за основу для расчета был взят классический рецепт блинов. Пшеничная мука - 130 граммов, молоко - 300 миллилитров, яйца - три штуки, сахар - 30 граммов и сливочное масло - 40 граммов. В ассоциации отметили, что ключевой вклад в динамику цен внесли удешевление яиц и сливочного масла.
