Россияне съели почти 40% мирового импорта хурмы в 2024 году
Россияне съели почти 40% мирового импорта хурмы в 2024 году
2026-02-14T06:18+0300
2026-02-14T06:18+0300
экономика
россия
вьетнам
германия
италия
оон
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Практически 40% мирового импорта хурмы в 2024 году съели россияне, выяснило РИА Новости, изучив данные, опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Так, мировой объем импорта хурмы по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составил 556,4 тысячи тонн. Из них 215,8 тысячи тонн пришлись на Россию - ее доля, таким образом, составила 38,8%. Россия при этом опередила других покупателей оранжевых плодов с большим отрывом: Вьетнам, расположившийся на втором месте, купил их в 2,8 раза меньше - почти 77 тысяч тонн, или 13,8% от мирового импорта. В топ-5 также вошли Германия - 42,4 тысячи тонн (7,6%), Италия - почти 24 тысячи тонн (4,3%) и Таиланд - 22,04 тысячи тонн (4%). Еще в число заметных покупателей вошли Франция (20,73 тысячи тонн) и Казахстан (20,65 тысячи) с долями по 3,7%. Лидером по производству по итогам 2024 года стал Китай, вырастивший 3,9 миллиона тонн хурмы. В число лидеров также вошли Южная Корея (223,6 тысячи тонн), Азербайджан (192,4 тысячи), Бразилия (177,6 тысячи), Япония (167,3 тысячи) и Турция (142,6 тысячи).
06:18 14.02.2026
 
Россияне съели почти 40% мирового импорта хурмы в 2024 году

