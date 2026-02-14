Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.02.2026
Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей
Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей - 14.02.2026, ПРАЙМ
Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T07:16+0300
2026-02-14T07:26+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867470248.jpg?1771043192
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, за год объем наличных рублевых сбережений вырос на 4,6%. Годом ранее темпы роста составили лишь 0,1%. Как сообщало агентство в пятницу, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года - на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
07:16 14.02.2026 (обновлено: 07:26 14.02.2026)
 
Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей

ЦБ: россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона рублей наличными

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, за год объем наличных рублевых сбережений вырос на 4,6%. Годом ранее темпы роста составили лишь 0,1%.
Как сообщало агентство в пятницу, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года - на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
