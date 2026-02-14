Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей

https://1prime.ru/20260214/rossijane-867470248.html
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, за год объем наличных рублевых сбережений вырос на 4,6%. Годом ранее темпы роста составили лишь 0,1%. Как сообщало агентство в пятницу, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года - на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.
