https://1prime.ru/20260214/rossijane-867470248.html

Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей

Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей - 14.02.2026, ПРАЙМ

Россияне по итогам 2025 года накопили 17,1 триллиона наличных рублей

Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T07:16+0300

2026-02-14T07:16+0300

2026-02-14T07:26+0300

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867470248.jpg?1771043192

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, за год объем наличных рублевых сбережений вырос на 4,6%. Годом ранее темпы роста составили лишь 0,1%. Как сообщало агентство в пятницу, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года - на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия