Президент Чехии прокомментировал речь Рубио в Мюнхене
Президент Чехии прокомментировал речь Рубио в Мюнхене
2026-02-14T22:47+0300
2026-02-14T22:47+0300
2026-02-14T22:47+0300
ПРАГА, 14 фев - ПРАЙМ. Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности развеяла опасения европейцев об отношении США к союзникам, критика в их адрес осталась, но стала более конструктивной, заявил журналистам на полях конференции чешский президент Петр Павел, его выступление транслировало Чешское ТВ. "Речь государственного секретаря США Марко Рубио на конференции развеяла серьезные опасения европейских политиков, существовавшие в последнее время. Да, критика в адрес Европы в речи Рубио осталась, но она стала гораздо более конструктивной. В своем выступлении на конференции Рубио ясно дал понять, что у Соединенных Штатов и Европы одинаковые стратегические цели, а также история и традиции", - сказал Павел. По словам чешского президента, еще накануне, в пятницу, в трансатлантических отношениях по-прежнему царила "атмосфера тревоги". Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. Чехию на ней представляют президент республики Петр Павел, министр иностранных дел Петр Мацинка и министр обороны Яромир Зуна. Каждый из них, помимо выступлений в рамках конференции, проводит также двусторонний встречи с зарубежными партнерами.
