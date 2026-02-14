https://1prime.ru/20260214/rubl-867453566.html

"Банк России определился". Что будет с рублем до конца квартала

"Банк России определился". Что будет с рублем до конца квартала - 14.02.2026, ПРАЙМ

"Банк России определился". Что будет с рублем до конца квартала

Банк России в пятницу продемонстрировал, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжено. На этом фоне рубль сохраняет сильные позиции и... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T02:02+0300

2026-02-14T02:02+0300

2026-02-14T02:02+0300

финансы

банки

рынок

курсы валют

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866708120_0:137:2528:1559_1920x0_80_0_0_8a6e3ee1c2f21ff3bf49ace42d7e80d8.jpg

МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Банк России в пятницу продемонстрировал, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжено. На этом фоне рубль сохраняет сильные позиции и инвестиционную привлекательность. Что будет с курсом до конца квартала, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Базовая стратегия российского регулятора на текущий год предполагает постепенное снижение ключевой ставки в диапазон 13,5-14,5%. До начала апреля это вряд ли создаст существенное давление на рубль, поскольку смягчение будет носить плавный и прогнозируемый характер, полагает аналитик."Более заметное ослабление национальной валюты возможно не из-за монетарных факторов, а вследствие фундаментальных экономических причин, в частности, при сокращении торгового баланса и снижении предложения иностранной валюты на внутреннем рынке", - указал он.На исходе зимы ставки по кредитам и депозитам могут снизиться на 0,25%- 0,5%. К началу весны позиции рубля на валютном рынке останутся стабильными. Среднесрочные ориентиры по курсам ключевых валют остаются прежними."Вполне вероятно, что доллар продолжит движение в диапазоне 74,5-81,5 рублей, по евро ожидается коридор 88,5-95,5 рубля, а юань продолжит торговаться в пределах 10,5-11,7 рубля. Эти диапазоны отражают текущий баланс между умеренным смягчением денежно-кредитной политики и сохранением привлекательности рублевых активов", - рассуждает Александр Шнейдерман.В этих условиях консервативным инвесторам разумно рассматривать диверсификацию валютного портфеля как элемент управления рисками, однако текущая конфигурация денежно-кредитной политики не предполагает резких и дестабилизирующих движений на валютном рынке в ближайшие месяцы, заключил он.

https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867452219.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рынок, курсы валют, ставка банка россии