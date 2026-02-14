Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260214/samolet-867476042.html

Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полёты двум пассажирам, устроившим драку на борту рейса Анталья-Манчестер, инцидент привёл к вынужденной посадке самолёта | 14.02.2026, ПРАЙМ

АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полёты двум пассажирам, устроившим драку на борту рейса Анталья-Манчестер, инцидент привёл к вынужденной посадке самолёта в Брюсселе, сообщил авиационный портал AirportHaber. "По имеющейся информации, во время полёта между двумя пассажирами, находившимися, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Спор из-за громкого прослушивания музыки перерос в драку, в ходе которой мужчины наносили друг другу удары руками и ногами. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в Брюсселе, где нарушителей сняли с рейса сотрудники полиции", - пишет издание. Этим двум пассажирам будет пожизненно запрещён вход на борт самолётов Jet2, говорится в заявлении авиакомпании. В компании подчеркнули, что намерены добиваться в судебном порядке компенсации расходов, связанных с вынужденной посадкой и задержкой рейса. Расследование инцидента продолжается.

