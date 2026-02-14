Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ - 14.02.2026
Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ
АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полёты двум пассажирам, устроившим драку на борту рейса Анталья-Манчестер, инцидент привёл к вынужденной посадке самолёта в Брюсселе, сообщил авиационный портал AirportHaber. "По имеющейся информации, во время полёта между двумя пассажирами, находившимися, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Спор из-за громкого прослушивания музыки перерос в драку, в ходе которой мужчины наносили друг другу удары руками и ногами. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в Брюсселе, где нарушителей сняли с рейса сотрудники полиции", - пишет издание. Этим двум пассажирам будет пожизненно запрещён вход на борт самолётов Jet2, говорится в заявлении авиакомпании. В компании подчеркнули, что намерены добиваться в судебном порядке компенсации расходов, связанных с вынужденной посадкой и задержкой рейса. Расследование инцидента продолжается.
бизнес, брюссель, анталья, великобритания, турция
Бизнес, Брюссель, Анталья, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРЦИЯ
12:32 14.02.2026
 
Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ

Два пьяных пассажира устроили драку на борту самолета из Антальи в Манчестер

Полиция у аэропорта в Брюсселе
Полиция у аэропорта в Брюсселе
Полиция у аэропорта в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Виктория Иванова
АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полёты двум пассажирам, устроившим драку на борту рейса Анталья-Манчестер, инцидент привёл к вынужденной посадке самолёта в Брюсселе, сообщил авиационный портал AirportHaber.
"По имеющейся информации, во время полёта между двумя пассажирами, находившимися, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Спор из-за громкого прослушивания музыки перерос в драку, в ходе которой мужчины наносили друг другу удары руками и ногами. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в Брюсселе, где нарушителей сняли с рейса сотрудники полиции", - пишет издание.
Этим двум пассажирам будет пожизненно запрещён вход на борт самолётов Jet2, говорится в заявлении авиакомпании.
В компании подчеркнули, что намерены добиваться в судебном порядке компенсации расходов, связанных с вынужденной посадкой и задержкой рейса.
Расследование инцидента продолжается.
 
БизнесБрюссельАнтальяВЕЛИКОБРИТАНИЯТУРЦИЯ
 
 
