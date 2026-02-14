https://1prime.ru/20260214/samolet-867476042.html
Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ
Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ - 14.02.2026, ПРАЙМ
Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ
Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полёты двум пассажирам, устроившим драку на борту рейса Анталья-Манчестер, инцидент привёл к вынужденной посадке самолёта | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T12:32+0300
2026-02-14T12:32+0300
2026-02-14T12:32+0300
бизнес
брюссель
анталья
великобритания
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864226549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_021f496ac4531fd01c6863ee2c633a60.jpg
АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полёты двум пассажирам, устроившим драку на борту рейса Анталья-Манчестер, инцидент привёл к вынужденной посадке самолёта в Брюсселе, сообщил авиационный портал AirportHaber. "По имеющейся информации, во время полёта между двумя пассажирами, находившимися, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Спор из-за громкого прослушивания музыки перерос в драку, в ходе которой мужчины наносили друг другу удары руками и ногами. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в Брюсселе, где нарушителей сняли с рейса сотрудники полиции", - пишет издание. Этим двум пассажирам будет пожизненно запрещён вход на борт самолётов Jet2, говорится в заявлении авиакомпании. В компании подчеркнули, что намерены добиваться в судебном порядке компенсации расходов, связанных с вынужденной посадкой и задержкой рейса. Расследование инцидента продолжается.
брюссель
анталья
великобритания
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864226549_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7c5e590496eafd49159a685e867779cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, брюссель, анталья, великобритания, турция
Бизнес, Брюссель, Анталья, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРЦИЯ
Борт из Антальи вынужденно сел в Брюсселе из-за драки, пишут СМИ
Два пьяных пассажира устроили драку на борту самолета из Антальи в Манчестер