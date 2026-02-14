Ан-72 выкатился за пределы взлетной полосы после посадки в Диксоне

https://1prime.ru/20260214/samolet-867479732.html
КРАСНОЯРСК, 14 фев - ПРАЙМ. Самолет с 52 пассажирами, выполнявший рейс из Игарки в Диксон в заполярной зоне Красноярского края, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в субботу в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. "После посадки воздушного судна Ан-72 авиакомпании "А247", выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из города Игарка, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 52 пассажира и члены экипажа", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
