Ан-72 выкатился за пределы взлетной полосы после посадки в Диксоне - 14.02.2026
Ан-72 выкатился за пределы взлетной полосы после посадки в Диксоне
2026-02-14T17:39+0300
2026-02-14T17:39+0300
происшествия
красноярский край
КРАСНОЯРСК, 14 фев - ПРАЙМ. Самолет с 52 пассажирами, выполнявший рейс из Игарки в Диксон в заполярной зоне Красноярского края, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в субботу в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. "После посадки воздушного судна Ан-72 авиакомпании "А247", выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из города Игарка, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 52 пассажира и члены экипажа", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
красноярский край
Происшествия, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
17:39 14.02.2026
 
Самолет
Самолет. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 фев - ПРАЙМ. Самолет с 52 пассажирами, выполнявший рейс из Игарки в Диксон в заполярной зоне Красноярского края, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
"После посадки воздушного судна Ан-72 авиакомпании "А247", выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из города Игарка, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 52 пассажира и члены экипажа", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Происшествия
 
 
