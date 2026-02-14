https://1prime.ru/20260214/slutskij-867467407.html

Слуцкий предложил ужесточить наказание за поставки некачественных товаров

Слуцкий предложил ужесточить наказание за поставки некачественных товаров - 14.02.2026, ПРАЙМ

Слуцкий предложил ужесточить наказание за поставки некачественных товаров

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ужесточить уголовную ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для лиц, виновных в... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T04:23+0300

2026-02-14T04:23+0300

2026-02-14T04:23+0300

общество

экономика

россия

рф

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867467407.jpg?1771032226

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ужесточить уголовную ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для лиц, виновных в поставке некачественных товаров и услуг для несовершеннолетних. "Считаем необходимым ужесточить уголовную ответственность за поставку некачественных товаров и услуг для несовершеннолетних. Предлагаем установить ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для тех, кто решил играть на здоровье детей до 18 лет. На детской безопасности нельзя экономить, если хотим защитить наше подрастающее поколение, действовать необходимо жестко", - сказал РИА Новости Слуцкий. Парламентарий отметил, что в настоящее время повышенные санкции действуют только в отношении продукции для детей до шести лет, а если страдают школьники - наказание уже кратно мягче. По его мнению, это несправедливо и неправильно. "В рамках встречи фракции ЛДПР с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным мы поднимали вопрос о необходимости принципиально иного, упреждающего контроля качества питания в школах, детских садах и социальных учреждениях. А не по итогам очередных ЧП, как это часто бывает. Жесткий контроль должен быть как за ценами, так и за поставщиками", - добавил он. Кроме того, Слуцкий заявил, что ЛДПР обратится в Следственный комитет РФ с просьбой тщательно проверить поставщиков продуктов реабилитационного центра в Алтайском крае. "Если нарушения будут выявлены, мы требуем, чтобы виновные понесли не формальную ответственность по статье "халатность", а были привлечены по более тяжким составам. Когда речь идет о здоровье детей, никаких послаблений быть не должно", - заключил он. Ранее в минсоцзащиты Алтайского края сообщили РИА Новости, что одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции госпитализировали из реабилитационного центра "Радуга", было возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга" находится в Первомайском районе Алтайского края, в поселке Сибирский. Как рассказали в минсоцзащиты, дети заезжают туда на 21 день, они там занимаются с психологами, логопедами, проходят физиолечение и реабилитацию по показаниям.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, леонид слуцкий, лдпр