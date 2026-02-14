СМИ: США готовятся к затяжной военной кампании против Ирана

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
new york times
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Американские военные готовятся к затяжной военной кампании против Ирана в случае сворачивания президентом США Дональдом Трампом всех дипломатических усилий по достижению сделки с Тегераном, пишет агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. "Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьёзному конфликту, чем когда-либо прежде между странами", - говорится в сообщении агентства. Подготовка операций против Ирана сейчас отличается большей сложностью, чем летом при ударах по его ядерным объектам, пишет агентство. При этом на этот раз американские военные планируют поражать не только ядерные объекты, но и государственные и силовые структуры страны. В США ожидают ответных действий Тегерана, что может привести к серии взаимных ударов. Ранее в пятницу Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом. По данным газеты New York Times, вторым авианосцем, направляющимся на Ближний Восток, станет Gerald R. Ford с сопровождающими его кораблями, находящимися в Карибском море.
