"Станем врагами": в США испугались России после случившегося в Мюнхене

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Разногласия среди западных стран повысят привлекательность России в качестве партнера на международной арене, заявил в эфире своего YouTube-канала отставной американский военный Дэниел Дэвис."Все это почти наверняка будет гарантировать больше хаотичных событий на Западе. Ничего конкретного из этого выйдет и это сделает Россию, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными", — сказал он. Эксперт отметил, что США и ЕС не имеют четкого представления о дальнейшем развитии своих взаимоотношений, несмотря на заявления о необходимости обеспечения безопасности. В то время как Россия и ее союзники демонстрируют наличие четкой стратегии развития и долгосрочных планов. "Со временем это будет становится все более и более привлекательным для всех стран, которые захотят присоединиться к ним. А мы станем злейшими врагами сами для себя. <…> К сожалению, я не вижу причин думать, что ситуация в ближайшее время изменится", — подвел итоги эксперт. Как ранее сообщила New York Times, доверие Европы к США в плане общих ценностей заметно ослабло, и после Давосского форума европейские лидеры не питают надежд на восстановление привычного трансатлантического диалога. Издание указывало, что американские власти, вероятно, осознали это, и поэтому на Мюнхенской конференции по безопасности не звучала критика в адрес Европы. Вместо этого было озвучено признание заслуг союзников, таких как Германия. Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе подверг Европу критике, заявив о ее неверном курсе и назвав США экономической движущей силой планеты. Politicо, в свою очередь, тогда отметило, что после выступления Трампа европейский дипломат заявил о крахе европейской мечты, поддерживаемой Америкой.

