В США призвали богатые европейские страны взять оборонные расходы на себя

В США призвали богатые европейские страны взять оборонные расходы на себя - 14.02.2026, ПРАЙМ

В США призвали богатые европейские страны взять оборонные расходы на себя

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в субботу призвал "очень богатые" европейские государства взять расходы на обычную оборону на себя. | 14.02.2026, ПРАЙМ

МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в субботу призвал "очень богатые" европейские государства взять расходы на обычную оборону на себя. В понедельник постпред США отметил, что Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя, при этом он сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - Соединенных Штатов. "Нам нужно, чтобы Европа, очень богатые и успешные страны, взяла на себя традиционную оборону. Это позволит Соединенным Штатам заняться другими проблемами и угрозами вместе с нашими союзниками в этих регионах", - сказал Уитакер на полях 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье. В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции.

