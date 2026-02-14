Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США призвали богатые европейские страны взять оборонные расходы на себя - 14.02.2026, ПРАЙМ
В США призвали богатые европейские страны взять оборонные расходы на себя
2026-02-14T21:37+0300
2026-02-14T21:37+0300
экономика
мировая экономика
сша
европа
вашингтон
дональд трамп
нато
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в субботу призвал "очень богатые" европейские государства взять расходы на обычную оборону на себя. В понедельник постпред США отметил, что Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя, при этом он сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - Соединенных Штатов. "Нам нужно, чтобы Европа, очень богатые и успешные страны, взяла на себя традиционную оборону. Это позволит Соединенным Штатам заняться другими проблемами и угрозами вместе с нашими союзниками в этих регионах", - сказал Уитакер на полях 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье. В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции.
мировая экономика, сша, европа, вашингтон, дональд трамп, нато
21:37 14.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в субботу призвал "очень богатые" европейские государства взять расходы на обычную оборону на себя.
В понедельник постпред США отметил, что Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя, при этом он сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - Соединенных Штатов.
"Нам нужно, чтобы Европа, очень богатые и успешные страны, взяла на себя традиционную оборону. Это позволит Соединенным Штатам заняться другими проблемами и угрозами вместе с нашими союзниками в этих регионах", - сказал Уитакер на полях 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции.
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕВРОПАВАШИНГТОНДональд ТрампНАТО
 
 
