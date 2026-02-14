Журналист раскрыл, до чего Стубба довело заявление о поражении России
Журналист Боуз раскритиковал Стубба за слова о России в Мюнхене
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за его утверждения о предполагаемой победе Украины в конфликте.
В четверг депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что из-за отсутствия кворума в зале украинский парламент не смог рассмотреть ни одного законопроекта. Николай Тищенко, другой парламентарий, отметил, что причиной стало отравление депутатов обедом в столовой. Местные источники сообщили, что после этих сообщений работа столовой была временно приостановлена.
Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в украинском конфликте.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами". Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.