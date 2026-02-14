Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскрыл, до чего Стубба довело заявление о поражении России - 14.02.2026
Журналист раскрыл, до чего Стубба довело заявление о поражении России
Журналист раскрыл, до чего Стубба довело заявление о поражении России - 14.02.2026, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, до чего Стубба довело заявление о поражении России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за его утверждения о предполагаемой победе Украины в конфликте. | 14.02.2026, ПРАЙМ
в мире
украина
киев
россия
финляндия
александр стубб
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за его утверждения о предполагаемой победе Украины в конфликте."Психическое расстройство под названием "Украина побеждает" распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи", — сыронизировал он. Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в украинском конфликте. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами". Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
украина
киев
финляндия
в мире, украина, киев, россия, финляндия, александр стубб
В мире, УКРАИНА, Киев, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Александр Стубб
07:37 14.02.2026
 
Журналист раскрыл, до чего Стубба довело заявление о поражении России

Журналист Боуз раскритиковал Стубба за слова о России в Мюнхене

© AP Photo / Sergei Grits Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за его утверждения о предполагаемой победе Украины в конфликте.
"Психическое расстройство под названием "Украина побеждает" распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи", — сыронизировал он.

В четверг депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что из-за отсутствия кворума в зале украинский парламент не смог рассмотреть ни одного законопроекта. Николай Тищенко, другой парламентарий, отметил, что причиной стало отравление депутатов обедом в столовой. Местные источники сообщили, что после этих сообщений работа столовой была временно приостановлена.

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в украинском конфликте.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами". Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
 
В миреУКРАИНАКиевРОССИЯФИНЛЯНДИЯАлександр Стубб
 
 
