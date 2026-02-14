Суд оштрафовал женщину за оскорбительные сообщения в чате

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей женщину за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. Спор между двумя женщинами начался в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор чата забанила одну из участниц, так как ее поведение показалось ей назойливым. Удаленная из чата женщина решила выяснить отношения с обидчицей уже в личной переписке, в ход пошли упреки в неграмотности. "Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь", - ответила администратор, что и стало поводом для обращения в прокуратуру. Административный протокол был составлен по статье КоАП РФ "Оскорбление", суд назначил женщине три тысячи рублей штрафа, заключается в материалах.
07:19 14.02.2026
 
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей женщину за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
Спор между двумя женщинами начался в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор чата забанила одну из участниц, так как ее поведение показалось ей назойливым. Удаленная из чата женщина решила выяснить отношения с обидчицей уже в личной переписке, в ход пошли упреки в неграмотности.
"Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь", - ответила администратор, что и стало поводом для обращения в прокуратуру.
Административный протокол был составлен по статье КоАП РФ "Оскорбление", суд назначил женщине три тысячи рублей штрафа, заключается в материалах.
 
Заголовок открываемого материала