https://1prime.ru/20260214/sud-867470311.html
Суд оштрафовал женщину за оскорбительные сообщения в чате
Суд оштрафовал женщину за оскорбительные сообщения в чате - 14.02.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал женщину за оскорбительные сообщения в чате
Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей женщину за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T07:19+0300
2026-02-14T07:19+0300
2026-02-14T07:19+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867470311.jpg?1771042750
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей женщину за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
Спор между двумя женщинами начался в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор чата забанила одну из участниц, так как ее поведение показалось ей назойливым. Удаленная из чата женщина решила выяснить отношения с обидчицей уже в личной переписке, в ход пошли упреки в неграмотности.
"Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь", - ответила администратор, что и стало поводом для обращения в прокуратуру.
Административный протокол был составлен по статье КоАП РФ "Оскорбление", суд назначил женщине три тысячи рублей штрафа, заключается в материалах.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф
Суд оштрафовал женщину за оскорбительные сообщения в чате
Суд оштрафовал женщину на три тысячи рублей за оскорбительные сообщения в чате
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей женщину за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
Спор между двумя женщинами начался в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор чата забанила одну из участниц, так как ее поведение показалось ей назойливым. Удаленная из чата женщина решила выяснить отношения с обидчицей уже в личной переписке, в ход пошли упреки в неграмотности.
"Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь", - ответила администратор, что и стало поводом для обращения в прокуратуру.
Административный протокол был составлен по статье КоАП РФ "Оскорбление", суд назначил женщине три тысячи рублей штрафа, заключается в материалах.