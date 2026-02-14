https://1prime.ru/20260214/sud-867481871.html
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара - 14.02.2026, ПРАЙМ
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара
Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Виктора... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T20:25+0300
2026-02-14T20:25+0300
2026-02-14T20:25+0300
происшествия
краснодар
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
КРАСНОДАР, 14 фев - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Виктора Тимофеева, следует из данных картотеки суда. Согласно данным, заместитель генерального прокурора РФ обратился в суд с иском об "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Ответчиками по иску выступает сам Тимофеев, Инна и Инесса Тимофеевы, Елена Василенко, а также ООО "КГС", связанное с деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами перевозок. Учредителями компании являются Виктор и Инна Тимофеевы, следует из данных сервиса Rusprofile. Третьими лицами по иску проходят ООО "КГС-Автоцентр" и ООО "КГС-Мол". Эти компании связаны с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и транспортной обработкой грузов. Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля, следует из данных суда. Тимофеев с 2005 по 2018 годы являлся депутатом городской думы Краснодара IV, V и VI созывов, согласно данным на сайте краснодарской городской думы. С 2020 по 2025 годы был членом Общественной палаты Краснодара, заместителем председателя палаты.
https://1prime.ru/20260214/sud-867470311.html
краснодар
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, рф
Происшествия, КРАСНОДАР, РФ
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара
Суд принял иск ГП об изъятии в доход РФ имущества депутата гордумы Краснодара
КРАСНОДАР, 14 фев - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Виктора Тимофеева, следует из данных картотеки суда.
Согласно данным, заместитель генерального прокурора РФ
обратился в суд с иском об "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Ответчиками по иску выступает сам Тимофеев, Инна и Инесса Тимофеевы, Елена Василенко, а также ООО "КГС", связанное с деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами перевозок. Учредителями компании являются Виктор и Инна Тимофеевы, следует из данных сервиса Rusprofile.
Третьими лицами по иску проходят ООО "КГС-Автоцентр" и ООО "КГС-Мол". Эти компании связаны с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и транспортной обработкой грузов.
Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля, следует из данных суда.
Тимофеев с 2005 по 2018 годы являлся депутатом городской думы Краснодара
IV, V и VI созывов, согласно данным на сайте краснодарской городской думы. С 2020 по 2025 годы был членом Общественной палаты Краснодара, заместителем председателя палаты.
Суд оштрафовал женщину за оскорбительные сообщения в чате